Лондонський суд вирішив спір Коломойського і Нафтогазу

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Лондонський міжнародний арбітражний суд ухвалив рішення у спорі міноритарних акціонерів "Укрнафти", які мають стосунок до бізнесмена Ігоря Коломойського, з "Нафтогазом".

Як повідомила прес-служба "Нафтогазу", суд вирішив, що спірні положення акціонерної угоди щодо обрання керівництва "Укрнафти" не підлягають виконанню.

Стаття 9 акціонерної угоди передбачала, що частина членів наглядової ради "Укрнафти" та голова правління компанії обирались з кандидатів, запропонованих міноритарними акціонерами, тобто компаніями Ігоря Коломойського.

Це положення до угоди внесли 25 січня 2010 року - якраз між першим та другим туром президентських виборів в Україні.

До 2015 року більшість акцій державної нафтової компанії належали державі 50% + 1 акція, проте структури Ігоря Коломойського з меншим пакетом (близько 42%) фактично керували "Укрнафтою".

"Укрнафта" є найбільшою нафтогазовидобувною компанією в Україні.

У березні 2015 року Верховна Рада змінила закон про акціонерні товариства.

Копирайт изображения SERGII LESHCHENKO Image caption Так виглядав вхід до компанії у пік протистояння за контроль над Укрнафтою між державою та приватними акціонерами

Депутати знизили кворум, необхідний для проведення зборів акціонерів з 60% до 50% + 1 акція, що дозволило державі взяти фактичний контроль над компанією "Укрнафта".

Проти такого рішення різко виступив бізнесмен та на той час губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський.

Ігор Коломойський підтверджував, що контролював "Укрнафту". Критики Ігоря Коломойського нарікали, що державна компанія часто грала на користь бізнесу екс-очільника Дніпропетровщини, проте сам він це заперечував.

Коли держава після ухвалення змін до закону про акціонерні товариства спробувала змінити менеджмент "Укрнафти", то спалахнуло силове протистояння за контроль над підприємством.

Копирайт изображения EPA Image caption Розмова президента Петра Порошенка та Ігоря Коломойського, після якої останнього звільнили

У приміщенні "Укрнафти" з'явились озброєні особи, які не дозволяли представникам держави потрапити всередину. На місці подій з'являвся і сам Ігор Коломойський.

Тоді ситуацію таки вдалось вирішити без застосування зброї й згодом "Укрнафту" очолив іноземний керівник Марк Роллінс.

Схоже силове протистояння між державою та паном Коломойським відбулось навколо контролю над державною компанією "Укртранснафта".

Після кількох днів протистояння Ігоря Коломойського звільнили з посади голови Дніпропетровщини.