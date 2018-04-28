Безвізові півмільйона: ажіотаж мандрівників спадає

Копирайт изображения UNIAN

З початку дії безвізового режиму між Україною та ЄС майже півмільйона українців скористались можливістю поїхати до країн союзу без отримання візи, повідомила державна прикордонна служба.

У відомстві констатували поступове зменшення ажіотажу серед охочих скористатись безвізовим режимом з ЄС.

У перші місяці дії режиму влітку 2017 року прикордонники пропускали до ЄС близько 80 тисяч безвізових мандрівників на місяць, у листопаді ця цифра впала до 32 тисяч на місяць, а у квітні 2018 року охочих скористатись безвізом було 26 тисяч.

11 червня 2017 року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Для безвізової поїздки громадяни України на вимогу прикордонників мають показати чинну медичну страховку, зворотні квитки, підтвердження місця проживання у ЄС та наявність певної суми коштів.

Куди і як їздять

З початку дії безвізового режиму прикордонники загалом оформили 17,6 мільйона виїздів громадян України до ЄС. З них 4,2 мандрівника вже мали біометричний паспорт, проте мали і чинну візу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість людей, які скористались безвізом, залишили Україну літаками

Натомість 490 тисяч українців виїжджали до країн ЄС з біометричним паспортом без візи.

Показово, що безвізові мандрівники переважно залишають Україну літаками. Натомість більшість українців все ж таки перетинала наземні пункти пропуску на західному кордоні України.

Своєрідним "вікном до Європи" для України є Польща - саме через неї до ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потім мандрівників з України до ЄС через словацький кордон.