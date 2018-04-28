Половина картин французького музею виявились підробками

Копирайт изображения MUSÉE TERRUS Image caption Одна з картин художника, яку визнали справжньою

Французький музей художника Етьєна Террюса виявив, що половина робіт майстра виявилась підробками.

Експертна група, яка зібралась у музеї Террюса у місті Ельні на півдні Франції, виявила 82 підроблені роботи. Це більша частина усієї колекції музею.

Ці роботи коштували близько 160 тисяч євро.

Етьєн Террюс вважається одним із піонерів напрямку французького мистецтва кінця XIX і початку XX століття фовізму (від fauves — "дикий"). Як вказують експерти, цей напрямок характеризує "дика" виразність фарб.

Працівники музею не здогадувались про підробки, аж поки історик мистецтва Ерік Форкада не вказав на проблему.

Міська влада Ельна купувала картини для музею протягом останніх двадцяти років.

Після отримання застороги від історика мистецтва музей зібрав комітет експертів, які й виявили 82 картини, що не були намальовані художником Етьєном Террюсом.

Копирайт изображения MUSÉE TERRUS Image caption Ще одна справжня картина художника

Мер міста Ів Барніоль заявив, що ця ситуація - справжня катастрофа.

Террюс народився в Ельні в 1857 році та помер у рідному місті 1922 року. Він був близьким другом художника Анрі Маттіса.

Як повідомили французькі ЗМІ, експерти встановили, що частина будинків на роботах, які приписувались пензлю Террюса, збудували вже після його смерті.

Міська влада подала скаргу на тих, хто замовляв, малював та продавав несправжні картини.

Місцева поліція почала розслідування цієї ситуації. Там допускають, що подібні випадки могли статись і з роботами інших місцевих художників.