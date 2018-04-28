Київенерго: повертаємо активи "максимально комфортно для киян"

Копирайт изображения UNIAN

У "Київенерго" твердять, що хочуть повернути столиці теплові активи без перебоїв та "максимально комфортно для киян".

У дописі на корпоративній сторінці компанії у Facebook йдеться про завершення першого етапу - передачу тепломереж, котелень і переведення персоналу.

Для "коректного закриття розрахунків з клієнтами за спожите тепло та гарячу воду" тепломережі залишатимуться в управлінні компанії до 1 травня. Після цього ними керуватиме новостворене комунальне підприємства "Київтеплоенерго".

Хто даватиме киянам світло і тепло після Київенерго?

Далі до 31 липня "Київенерго" продовжуватиме управляти ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальним заводом "Енергія". Так сталося через те, що "Київтеплоенерго" поки що не може отримати від Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ліцензії на надання послуг, а також затвердити тарифи, оскільки саме зараз відбувається ротація членів комісії.

"ПАТ "Київенерго", усвідомлюючи складність ситуації та значення столичних теплоелектроцентралей у державній енергосистемі, докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування цих об'єктів на перехідному етапі", - йдеться у повідомленні.

Проте в компанії також нагадують, що мають "істотні фінансові витрати", наприклад, пов'язані із тим, що з 1 червня ціни на газ для населення можуть бути "розморожені". В "Київенерго" сподіваються, що "міська влада знайде компромісне рішення у пошуку джерел компенсації збитків компанії".

Яка ціна газу "справедлива" для населення?

Водночас коментарі цього повідомлення на сайті компанії стосуються переважно відсутності гарячої води у жителів різних районів Києва, в деяких - впродовж місяця.

За підсумками опалювального сезону "Київенерго" заборгувала "Нафтогазу" близько 5 млрд грн за газ. Втім, половина цієї суми - борги держави за виплату субсидій.