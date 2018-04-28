Уряд позбавить субсидій власників великих квартир і нових авто та фіктивних безробітних

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Уряд видаватиме субсидії "живими грошима", проте набагато прискіпливіше ставитиметься до перевірки доходів тих, хто на них претендує.

Такі зміни, на думку урядовців, дозволять зробити субсидії "більш справедливими та адресними".

"Ті, хто справді потребуватиме допомоги, її отримуватимуть і надалі. Натомість люди, які просто приховують свої статки, не зможуть користуватися програмою і паразитувати за кошт платників податків", - йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів.

Рішення про зміни у системі призначення субсидій ухвалив на позачерговому засіданні у п'ятницю, 27 квітня, і оприлюднив пізно ввечері.

"Передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватись живими грошима, а це означає, що їх отримувачі можуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти", - йдеться у повідомленні.

Разом із тим, в уряді зазначають, що так звана "монетизація субсидій" передбачатиме, що перевірка доходів тих, хто звертається по субсидії, буде жорсткішою і прискіпливішою, аби субсидії на оплату комунальних послуг отримували дійсно ті, хто їх потребує.

"Верифікація субсидіантів, яку розпочало Міністерство фінансів, виявила ряд системних проблем з призначенням субсидій", - зазначають в уряді.

Саме ці проблеми і зумовили зміни у системі надання субсидій.

Відтепер субсидії не зможуть отримувати:

• родина, в якої є автомобіль, якому менш ніж п'ять років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення,

• особи, які отримують доходи від здачі в оренду квартири (крім того, відтепер ці доходи необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи).

• власники квартир, площа яких перевищує 120 кв. м, і будинків у понад 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,

• особи, що є фіктивно безробітними - це і ті, хто працюють без оформлення в Україні, або ж ті, хто працюють за кордоном.

В уряд також зазначають, що тепер тим, у кого дійсно немає роботи, доведеться обов'язково стати на облік у центрах зайнятості.

"Людям працездатного віку, хто претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми - 5286 гривень", - йдеться у повідомленні.

Серед інших нововведень - зменшення так званих "соціальних норм", які застосовуються при розрахунку субсидій.

Так, норма на газове опалення буде зменшена до 4,5 кубів на 1 кв м (зараз - 5,5 кубів на один метр опалювальної площі).

Для опалення електроприладами також застосовуватиметься новий норматив - 30 кВт.год (зараз - 65 кВт·г на один метр опалювальної площі).

Водночас в уряді заявляють про спрощення оформлення субсидії для переміщених осіб. Відтепер вони зможуть оформити субсидію без договору оренди житла - лише на підставі заяви і декларації, де вкажуть склад домогосподарства.

"Заява стане приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження - підставою для призначення субсидії", - повідомляють в уряді.

Перерахунок субсидій на наступний сезон почнеться з 1 травня. Якщо у квітні субсидія надавалася з урахуванням доходів за першу половину 2017 року, то у травні 2018 - з урахуванням доходів за друге півріччя минулого року.

Коли у 2015 році уряд схвалив принципове рішення наблизити комунальні тарифи до ринкової вартості послуг, бюджет почав позбуватися своєї одвічної проблеми - десятків мільярдів гривень дотацій "Нафтогазу" на підтримання низьких цін на газ для населення.

Проте одночасно із цим з'явилася проблема десятків мільярдів гривень витрат на субсидії, якими уряд хотів захистити незаможних українців від підвищення тарифів.

У 2015 році, на який припав перший стрибок підвищення тарифів, на них пішло 18 млрд грн. У 2017 році уряд хотів обмежитися 47 млрд грн на комунальні субсидії, але впродовж року був змушений визнати, що на субсидії потрібні додаткові кошти. Відтак, на субсидії було виділено ще 14 млрд грн.

Нині комунальні субсидії отримують понад 60% домогосподарств.