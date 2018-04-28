У Перу знайдено масове поховання дітей, принесених в жертву

Копирайт изображения Gabriel Prieto/National Geographic Image caption Скелети були знайдені поблизу сучасного Трухільйо

Археологи знайшли поховання, де можуть бути рештки найбільшого жертвоприношення дітей в історії людства.

Понад 140 дітей були принесені в жертву одночасно приблизно 550 років тому у регіоні, що нині належить до північного узбережжя Перу.

Відкриття було зроблене поблизу сучасного Трухільйо, неподалік від якого розташований центр древньої цивілізації Чиму.

Разом із дітьми в жертву були принесені понад 200 молодих лам.

Усі жертви загинули під час одного жертвоприношення.

Повідомлення про безпрецедентне відкриття з'явилося на сайті National Geographic Society, яке спонсорувало розкопки.

"Звичайно ж, я зовсім не очікував такого, - розповів Джон Верано, один з провідних дослідників. - І не думаю, щоб хтось взагалі таке міг очікувати".

Перші знахідки були зроблені на цьому місці у 2011 році, коли вчені виявили поховання із 40 людей і 74 лам, яких також було принесено в жертву у храмі, вік якого сягає 3,5 тисячі років.

Остаточні підрахунки теперішньої знахідки свідчать, що в жертву були принесені 140 дітей у віці від 5 до 14 років. Проте більшості з них було від 8 до 12 років, - йдеться у звіті National Geographic.

Про те, що діти були принесені в жертву, свідчать поранення на кістках, включно із грудиною. У більшості випадків пошкоджені також і ребра, що може свідчити про те, що у жертв вийняли серце.

Копирайт изображения Gabriel Prieto/National Geographic Image caption Діти і лами були поховані у вологій глині близько 1450 року

Крім того, більшість з дітей були обмазані яскраво-червоним пігментом, виробленим із кіноварі. Очевидно, це також було частиною ритуа

Лами, які розділили долю дітей, були не старші за 18 місяців, а їхні черепи зорієнтовані на схід, до гірського масиву Анд.

Габріель Пріто, інший провідний дослідник каже, що "коли люди чують про щось подібне, перше, що вони питають, - чому?"

Розкопки можуть дати підказку: те, що жертви були поховані у вологій глині, може свідчити про тривалі дощі чи потоп у зазвичай посушливому регіоні. Можливо, такі погодні катаклізми стали наслідками Ель-Ніньйо.

Ці катаклізми могли "порушити риболовлю у регіоні, а також зруйнувати добре розвинену аграрну інфраструктуру цивілізації Чуму".

Діти могли бути принесені в жертву по тому, як жертвоприношення дорослих нічого не дало, - розповів National Geographic інший дослідник, Хаген Клаус.

"Люди приносять в жертву те, що є найціннішим для них. Можливо, вони вважали, що принесення в жертву дорослих не було ефективним, дощі тривали. І виникла потреба у новій жертві".

За допомогою вуглецю було встановлено, що жертвоприношення відбулося у 1400-1450 роках.

Люди цивілізації Чуму вклонялися місячному божеству. Через кілька десятиріч після жертвоприношення їх підкорили інки. Ще через 50 років інків, своєю чергою, підкорили іспанці, які саме у цей час прибули до Південної Америки.