Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Sumo wrestling dates back thousands of years in Japan

Японська асоціація сумо відклала ухвалення остаточного рішення щодо того, чи можуть жінки перебувати на ринзі, у той час, як в країні лунає дедалі більше скарг на сексизм у традиціному спорті "тільки для чоловіків".

Останнє засідання асоціації відбувалося на тлі низки скандалів, включно із випадком коли жінок змусили залишити ринг, куди вони вибігли, аби допомогти чоловікові.

Жінок за традицією вважають "нечистими", і тому вони не можуть заходити у цей простір.

Голова асоціації Тошіо Такано заявив, що її члени потребують більше часу для ухвалення рішення через "надзвичайну складність випадку".

Чому критикують сумо?

У квітні мер міста Майзуру під час промови на рингу втратив свідомість.

Жінки заходилися допомогти йому. Проте рефері наказав їм залишити ринг.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що потім по рингу розкидали сіль, - ця практика є поширеним методом "очищення" простору.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption На ринг кидають сіль, аби "очистити" місце

Асоціація сумо зазнала жорсткої критики за дії рефері, а її голова був змушений вибачитися за "неприйнятну поведінку" судді.

Проте ще через кілька днів асоціація знову потрапила під вогонь критики за те, що меру міста-жінці заборонили заходити на ринг.

Токомо Накагава, мер Такаразуки, запитала дозволу асоціації виголосити промову на відкритті показового бою, але, як повідомляють, їй порадили "дотримуватися традицій".

"Мери-жінки теж люди", - відповіла вона у своїй промові, що все ж таки виголосила поблизу рингу.

"Я розчарована тим, що не можу промовляти з рингу лише тому, що жінка", - заявила пані мер.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Мер Томоко Накагава проти спорту "лише для чоловіків"

Асоціація також вирішила, що дівчата не можуть брати участь у весняному сумо-турі, під час якого молодь може заходити до борців на ринг. Попри те, що раніше дівчата могли це робити, нинішню заборону в асоціації пояснюють міркуваннями безпеки.

Чому жінкам не можна на ринг?

Сумо має тисячолітню історію, і досі у цьому спорті дотримуються давніх традицій.

Марк Бактон, колишній коментатор і оглядач Japan Times, пояснює це зв'язком сумо із синтоїзмом у Японії.

"У Японії сумо ніколи не вважали спортом. У психології японців все набагато глибше", - пояснив він ВВС News.

Традиційно перед початком змагання синтоїстські священики викладають у заглиблення посеред рингу горіхи, кальмари, водорості і саке.

Потім заглиблення закривають на знак того, що там перебуває дух. Після цього борці сумо роблять ритуальні жести, аби відлякати злих духів.

"Ринг вважають священним місцем", - пояснює пан Бактон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борці сумо вчиняють ритуальне очищення рингу

Традиційно жінок вважають "нечистими" через менструальну кровотечу, і саме тому їм заборонено з'являтися на рингу.

А ринг, як пояснює Марк Бактон, не повинен бути забруднений кров'ю. Якщо під час боротьби у чоловіків з'являється кров, то ринг очищують за допомогою солі.

Хоча жінки можуть і беруть участь у аматорських змаганнях по всьому світу, вони не можуть, наприклад, змагатися у професійних боях чи виступати на арені у Токіо, розрахованій на 11 тисяч глядачів.

Чи будуть зміни?

Провідник сумо Огуруна, якого називають лише за цим ім'ям, заявив пресі після засідання асоціації, що традиціям сумо "сотні років", і їх "не можна змінити за годину".

Але, звісно ж, це не перший випадок, коли Японська асоціацію сумо піддають критиці.

У 2000 році мер Осаки попросила асоціацію дозволити їй вийти на ринг, аби вручити нагороду переможцю турніру, проте їй відмовили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption По всьому світу жінки беруть участь у змаганнях сумо

Марк Бактон вважає, що асоціація ніколи не змінить політику, покладаючись на давні традиції цього спорту, а також через применшення ваги феміністичного руху у Япон

"В асоціації сумо просто чекають, як виникнуть ще кілька скандалів, а потім усе піде на спад", - пояснює він.

"Це не є найбільш контроверсійним питанням у Японії."

Але на тлі того, як японські жінки-політики дедалі активніше ініціюють обговорення проблем, із якими стикають жінки, що працюють у цій країні, суперечка довкола жінок і сумо може згаснути не так швидко, як раніше.