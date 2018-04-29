Роззброєння півострова: Північна Корея закриває ядерний полігон

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на саміті у п'яницю пообіцяв керівнику Південної Кореї Мун Чже Іну закрити ядерний полігон Пунгері у травні. На закриття запросять експертів з США.

Представник президента Південної Кореї заявив, що експерти та журналісти з США та Південної Кореї зможуть спостерігати за закриттям полігону Пунгері та переконатися в прозорості процедури. Він також додав, що КНДР змінить часовий пояс - зараз час у Пхеньяні на півгодини відстає від Сеула.

Тиждень тому, 21 квітня перед переговорами з президентом Південної Кореї лідер КНДР заявив про зупинку ракетних та ядерних випробовувань та підготовку до закриття полігону Пунгері на півночі країни.

На цьому полігоні з 2006 року провели шість ядерних випробовувань. Останнє - у 2017 році.

Американський президент у свою чергу сказав, що "дуже важлива зустріч" з лідером КНДР відбудеться "у найближчі три-чотири тижні".

А нещодавно затверджений на посаді держсекретаря Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу ABC розказав, що Кім Чен Ин був готовий представити програму денуклеаризації, коли Помпео здійснив таємний візит у Пхеньян на початку квітня.

Про що домовились на саміті?

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Кім Чен Ин та Мун Чже Ін на зустрічі у п'ятницю підписали спільну декларацію про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Вони також заявили про наміри рухатись до підписання мирної угоди.

Саміт пройшов на кордоні двох держав зі сторони Південної Кореї. Кім Чен Ин пішки перейшов через військово-демаркаційну лінію, після чого на лімузині відправився на переговори.

Після зустрічі Кім Чен Ин заявив, що вони з президентом Муном домовились про тісну координацію дій. "Можливо, буде відхід назад, труднощі та розчарування. Перемога не буває без страждань", - сказав він.

Декларація за результатами саміту, яку підписали лідери двох Корей, має наступні пункти:

Закінчення ворожих дій

Перетворення демілітаризованої зони на 37-й паралелі в "зону миру" та припинення пропагандистського мовлення

Скорочення озброєнь та послаблення напруженості в регіоні

Підготовка тристоронніх переговорів за участі США та Китаю

Возз'єднання сімей, розділених через війну

З'єднання залізної дороги та автомагістралей Півдня та Півночі в єдину транспортну систему та їх модернізація

Спільна участь у спортивних змаганнях, в тому числі в Азіатських іграх-2018

Остання зустріч лідерів КНДР та Південної Кореї була у 2007 році.

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