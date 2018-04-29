В Європі збої в роботі Telegram

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В країнах Європи відбулися збої в месенджері Telegram, повідомив його засновник Павло Дуров.

"Масовий перегрів одної з груп серверів Telegram може призвести до деяких проблем з підключенням європейських користувачів протягом найближчих двох годин. Вибачте за незручності - проблема вирішується", - написав у своєму Twitter засновник Telegram.

В кінці березня через відключення енергопостачання серверів цей месенджер перестав працювати у кількох регіонах світу.

22 березня Telegram повідомив, що його аудиторія досягла 200 млн активних користувачів на місяць.

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