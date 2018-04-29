Лондон заполонили гусениці, що викликають астму й нудоту

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Жителів британської столиці попереджають про небезпеку від отруйних гусениць, контакт з якими може призвести до астми, блювоти та висипів на шкірі.

Личинки дубового похідного шовкопряда цієї весни розвелися у величезній кількості на південному сході Англії, в Лондоні та його околицях. В їх волосинках є токсин, який викликає у людини запалення на шкірі, а також слизових оболонках очей та горла, повідомила британська комісія з розведення лісів.

Гусениці такого виду великої молі іноді рухаються разом - за це отримали назву "похідні". Вони лахматі: в кожної з них біля 62 тис. волосин, якими вони можуть обростати.

Токсин, який міститься в такій волосинці, після випадіння зберігає активність до п'яти років. Роздивитися її майже неможливо, тому людина, яка стала жертвою цього алергену, може й не зрозуміти, що саме стало причиною нападу.

Тим, хто побачить такі гусениці в лісі, рекомендують їх ні в якому разі не торкатися і не дозволяти домашнім тваринам контактувати з ними.

Популяція дубового шовкопряда поселилася на заході Лондона у 2006 році, однак раз на кілька років вони починають розмножуватися більш активно, ніж зазвичай, і значно розширюють географію своєї присутності.

Невеликим втішенням для жителів Лондона може стати той факт, що ці отруйні гусениці можуть жити тільки на гілках дуба чи під деревами, але не на парканах, стінах чи будівлях.

Лісники обробляють дуби в період з квітня до початку червня, але після цього гусениці виростають до таких розмірів, що препарати на них не діють. Потім гусениці перетворюються в лялечки, і тоді спроби боротися з ними стають безрезультатними.

Метелик вилуплюється з лялечки цього шовкопряда вже в серпні і живе всього два-три дні.

Вважають, що цей вид молі характерний для континентальної Європи, звезли на Британські острови разом з саджанцями дерев, які привезли для прикрашення ландшафту.

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