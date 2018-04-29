В Австралії евакуювали університет через гнилий фрукт

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Понад 500 студентів та вчителів евакуювали з університету в Мельбурні (Австралія) через запах, який вважали газом.

Проте згодом виявили, що "газ", який студенти відчули в бібліотеці Мельбурнського Королівського технологічного університету, - це запах гнилого дуріану, який завалявся в шафі.

Пожежники повідомили, що запах розповсюдився через систему кондиціонування повітря в будівлі навчального закладу.

Після того, як студенти та співробітники університету повідомили про запах "газу", місцева поліція всіх евакуювала.

Пожежники припустили, що в будівлі зберігаються потенційно небезпечні хімікати, які могли стати джерелом запаху.

Але після ретельних пошуків, вони виявили, що це не хімічний газ, а запах зіпсованого дуріану.

Що таке дуріан?

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Дуріан - це тропічний фрукт розміром з кокосовий горіх. Він відомий своїм сильним та їдким запахом.

Зовні плід зелений з колючками, але всередині м'який.

Цей фрукт родом з Південно-Східної Азії і, як правило, через специфічних запах його заборонено їсти на багатьох відкритих майданчиках, заносити до готелів, а також у громадський транспорт в регіоні.

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