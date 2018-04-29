Українські туристи понад добу не можуть вилетіти з Єгипту

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Частина українців, які понад добу не могли вилетіли з Єгипту, вже прилетіла додому, але решта досі перебуває у Шарм-ель-Шейху. Про це заявив керівник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

27 квітня з аеропорту Шарм-ель-Шейха затримали виліт до Львова чартерного літака авіакомпанії Yan Air з 218 українськими туристами, повідомило у Facebook посольство України в Єгипті.

Частина туристів мала потрапити до Львова, інша - до Києва.

Тим часом, в аеропорту Бориспіль близько 300 туристів не могли вилетіти в Єгипет літаком авіакомпанії Egypt Air, повідомив "5 канал". Добу вони перебували в аеропорту, а потім їх розселили в готелі.

"Всі пасажири були перевезені до готелю Xperience Parkland, де розмістилися на ніч та були забезпечені водою та харчами. За інформацією туроператора повернення пасажирів на Батьківщину заплановано двома літаками: перший 28.04.2018 о 21:00 і другий 29.04.2018 о 02:30", - повідомили у посольстві.

Раніше міністерство закордонних справ не рекомендувало громадянам України відвідувати Єгипет через продовження режиму надзвичайної ситуації в країні.

У відомстві нагадали, що військові сили та МВС Єгипту проводять антитеррористичну операцію "Синай-2018" у північній і центральній частинах Синайського півострова, дельті Нілу і в Західній пустелі Єгипту.

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