Британія, Франція та Німеччина: іранська угода - "найкращий спосіб" зупинити загрозу

Копирайт изображения AFP Image caption Очільниця британськгоо уряду Тереза Мей провела телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої вони домовилися, що угоду варто розширити.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини підтримали чинну ядерну угоду з Іраном і заявили, що це найкращий спосіб зупинити нарощування зброї у цій країні.

Тереза Мей, Еммануель Макрон та Ангела Меркель також погодилися розв'язати деякі проблеми, на яких наголосив президент США Дональд Трамп.

Найближчими тижнями президент США Дональд Трамп має вирішити, чи відмовитися від угоди.

У 2015 році він сильно критикував цю міжнародну угоду, підписану Іраном, США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною як "одну з найгірших, які він бачив".

Пан Трамп скаржиться, що на іранську програму балістичних ракет немає обмежень, а також, що Іран спонсорує тероризм у регіоні. Він також виступив проти зняття обмежень на програму ядерного збагачення Ірану після 2025 року.

Пан Макрон та пані Меркель намагалися переконати президента США не відмовлятися від угоди під час візитів до Вашингтона на минулому тижні.

Радник з питань національної безпеки Джон Болтон заявив Fox News у неділю, що пан Трамп досі не ухвалив свого рішення.

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп в ході своєї кампанії неодноразово критикував угоду, укладену Іраном з шістьма державами, в тому числі з США і Росією.

Угоду уклали 2015 року, аби зупинити іранську ядерну програму. Американська адміністрація при цьому має кожні 90 днів підтверджувати конгресу, що Іран виконує свою частину угоди.

Якщо президент Трамп оголосить, що більше не підтримує угоду, у Конгресу буде 60 днів, аби вирішити, чи поновлювати санкції проти Ірану.

Міжнародні спостерігачі кажуть, що Іран повністю виконує умови угоди про замороження його ядерної програми, укладеної 2015 року.