Британський міністр подала у відставку через скандал з мігрантами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тереза Мей заявила, що їй дуже шкода, що Ембер Радд залишає посаду міністра внутрішніх справ, і що вона "повинна пишатися своїми досягненнями"

Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд пішла у відставку - на тлі заяв про те, що вона ввела в оману парламент, оскільки знала про наявність в уряді показників щодо норм депортації нелегальних мігрантів.

Як повідомили на Даунінг-стрит, прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей вже прийняла відставку пані Радд.

На екс-главу МВС тиснули в зв'язку зі скандалом довкола іммігрантів так званого покоління Віндраш, які прожили в Британії понад півстоліття. Це іммігранти з Карибського басейну, перший корабель з якими - "Емпайр Віндраш" (Windrush) - прибув до Лондона 22 червня 1948 року. Їх запросили до Британії, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні.

Скандал виник після того, як стало відомо, що деяких переселенців з країн-членів Британської Співдружності, які приїхали до Сполученого Королівства в період з кінця 1940-х до 1970-х років, а також їхніх родичів оголосили нелегальними іммігрантами.

Міністра критикували за те, що підконтрольне їй відомство встановило цільові показники на депортацію іммігрантів покоління Віндраш, і що Радд було про це відомо.

Очікувалося, що в понеділок Ембер Радд зробить заяву в Палаті громад.

Тіньовий міністр внутрішніх справ Дайан Ебботт, яка кілька разів закликала пані Радд до відставки, заявила, що міністр "вчинила правильно".

У неділю газета Guardian опублікувала копію листа Ембер Радд Терезі Мей від минулого року, в якому міністр внутрішніх справ ставить "амбітну, але досяжну" мету депортувати в найближчі кілька років ще 10% нелегальних мігрантів.

У неділю ввечері пані Радд подзвонила прем'єр-міністру і повідомила про своє рішення покинути пост - у зв'язку з посиленням тиску з боку опозиції, яка вимагала її відставки.

У проханні про відставку йдеться, що міністр бере на себе всю відповідальність за те, що їй не було відомо інформацію про цільові показники, надану її відомству.

"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері прийняла відставку міністра внутрішніх справ", - заявила прес-служба уряду.

Тереза Мей заявила, що їй дуже шкода, що Ембер Радд залишає посаду міністра внутрішніх справ, і що вона "повинна пишатися своїми досягненнями".

Ім'я наступника пані Радд на чолі МВС, як очікується, стане відомо в понеділок зранку.

За словами політичного редактора BBC Лори Кюнсберг, міністр подала у відставку через те, що вона "хоч і не навмисно, але все ж, схоже, ввела в оману парламент", і "не можна гарантувати, що ніщо не зможе скомпрометувати її в подальшому ".

У той же час, за словами депутата від лейбористів Девіда Леммі, "Ембер Радд пішла через те, що була не в курсі того, що відбувається в її власному відомстві" і втратила довіру своїх підлеглих.

"Така політика має бути переглянута", - заявив депутат, додавши, що міністерство внутрішніх справ зобов'язане надати поколінню Віндраш громадянство.