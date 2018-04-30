Вибухи в Кабулі: серед загиблих головний фотограф AFP та журналісти
Щонайменше 21 людина загинула у результаті двох вибухів в столиці Афганістану Кабулі. Серед загиблих провідний фотограф агентства AFP та кілька інших журналістів, які працювали на місці події.
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Нападник на мотоциклі здійснив перший вибух зранку понеділка в кабульському районі Шашдарак.
За 15 хвилин, коли на місці трагедії зібралися люди та журналісти, стався другий вибух.
В AFP вже заявили, що був вбитий їхній головний фотограф Шах Марай.
У Twitter інформаційне агентство повідомило, що другий вибух навмисне був націлений на групу журналістів.
"Цей підривник видавав себе за журналіста і підірвав себе в натовпі", - заявили в поліції.
У районі Шашдарак розташоване міністерство оборони, розвідка та представництво НАТО.
Як повідомляється, в результаті двох вибухів постраждали десятки людей.
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