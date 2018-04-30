Вибухи в Кабулі: серед загиблих головний фотограф AFP та журналісти

Копирайт изображения Reuters Image caption Другий вибух стався на тому ж місці, що і перший

Щонайменше 21 людина загинула у результаті двох вибухів в столиці Афганістану Кабулі. Серед загиблих провідний фотограф агентства AFP та кілька інших журналістів, які працювали на місці події.

Нападник на мотоциклі здійснив перший вибух зранку понеділка в кабульському районі Шашдарак.

За 15 хвилин, коли на місці трагедії зібралися люди та журналісти, стався другий вибух.

В AFP вже заявили, що був вбитий їхній головний фотограф Шах Марай.

Пропустити Twitter допис , автор: @AFP #UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.

У Twitter інформаційне агентство повідомило, що другий вибух навмисне був націлений на групу журналістів.

"Цей підривник видавав себе за журналіста і підірвав себе в натовпі", - заявили в поліції.

Копирайт изображения Shah Marai / AFP Image caption Найвідоміше фото Шаха Марая: дівчинка, яка шукає батька після вибуху у кабульській мечеті минулого року

У районі Шашдарак розташоване міністерство оборони, розвідка та представництво НАТО.

Як повідомляється, в результаті двох вибухів постраждали десятки людей.

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