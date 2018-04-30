Після двох діб чекання українці повертаються з Єгипту

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Українські туристи, які на кілька днів застрягли в аеропорту в Єгипті, повертаються додому.

Про це у Twitter повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі МЗС", - йдеться у повідомленні.

Напередодні пан Кирилич повідомляв, що частина українців, які понад добу не могли вилетіли з Єгипту, вже прилетіла додому, але решта лишилися чекати у Шарм-ель-Шейху.

Ввечері неділі прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у Facebook, що Петро Порошенко доручив особисто міністру закордонних справ Павлу Клімкіну подбати про українців у Єгипті.

Сам міністр в цей час перебував у Єгипті із закордонним візитом.

27 квітня з аеропорту Шарм-ель-Шейха затримали виліт до Львова чартерного літака авіакомпанії Yan Air з 218 українськими туристами, повідомило у Facebook посольство України.

Частина туристів мала потрапити до Львова, інша - до Києва.

Раніше міністерство закордонних справ не рекомендувало громадянам України відвідувати Єгипет через продовження режиму надзвичайної ситуації в країні.

У відомстві нагадали, що військові сили та МВС Єгипту проводять антитерористичну операцію "Синай-2018" у північній і центральній частинах Синайського півострова, дельті Нілу і в Західній пустелі Єгипту.