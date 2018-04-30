З галявини Білого дому зникло "дерево Макрона"
З галявини Білого дому зникло дерево, яке Дональду Трампу подарував президент Франції Еммануель Макрон.
Президенти висадили саджанець, взятий з місця однієї з битв Першої світової війни у Франції, минулого тижня.
Тоді пан Макрон заявив, що дерево буде нагадувати про "зв'язки, які нас скріпили".
Але фотограф Reuters у суботу зняв на місці дерева лише жовтий клаптик трави.
Європейський скельний дуб походить з місця битви під Белло Вуд, яка відбувалася влітку 1918 року.
У ній загинули майже 2 тис. солдатів США.
Минуло лише 4 дні з моменту висадження, а саджанець зник.
За відсутності офіційного пояснення щодо причин зникнення у ЗМІ з’явилися спекуляції.
Французьке радіо Franceinfo процитувало одного з експертів сайту садівництва gerbaud.com, який пояснював, що цей тип дуба краще висаджувати восени, щоб коріння за зиму могло глибше закріпитися і підготуватися до спекотного літа наступного року.
"Дерево може повернутися в жовтні", - повідомили в ефірі Franceinfo.
І вже після того посол Франції у США Жерар Аро написав у Twitter, що саджанець помістили у карантин.
На сайті митної та прикордонної служби США міститься інформація, що всі іноземні рослини, привезені для вирощування, потребують фітосанітарного сертифіката перед завезенням.
Подарунок президента Макрона швидко став інтернет-сенсацією, а фото з двома президентами з лопатами стало інтернет-мемом.
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