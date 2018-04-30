З галявини Білого дому зникло "дерево Макрона"

Копирайт изображения Reuters Image caption На місці дерева залишився лише жовтий клаптик трави.

З галявини Білого дому зникло дерево, яке Дональду Трампу подарував президент Франції Еммануель Макрон.

Президенти висадили саджанець, взятий з місця однієї з битв Першої світової війни у Франції, минулого тижня.

Тоді пан Макрон заявив, що дерево буде нагадувати про "зв'язки, які нас скріпили".

Але фотограф Reuters у суботу зняв на місці дерева лише жовтий клаптик трави.

Пропустити Twitter допис , автор: @EmmanuelMacron 100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 квітня 2018 р.

Європейський скельний дуб походить з місця битви під Белло Вуд, яка відбувалася влітку 1918 року.

У ній загинули майже 2 тис. солдатів США.

Минуло лише 4 дні з моменту висадження, а саджанець зник.

Копирайт изображения Reuters

За відсутності офіційного пояснення щодо причин зникнення у ЗМІ з’явилися спекуляції.

Французьке радіо Franceinfo процитувало одного з експертів сайту садівництва gerbaud.com, який пояснював, що цей тип дуба краще висаджувати восени, щоб коріння за зиму могло глибше закріпитися і підготуватися до спекотного літа наступного року.

"Дерево може повернутися в жовтні", - повідомили в ефірі Franceinfo.

І вже після того посол Франції у США Жерар Аро написав у Twitter, що саджанець помістили у карантин.

На сайті митної та прикордонної служби США міститься інформація, що всі іноземні рослини, привезені для вирощування, потребують фітосанітарного сертифіката перед завезенням.

Подарунок президента Макрона швидко став інтернет-сенсацією, а фото з двома президентами з лопатами стало інтернет-мемом.

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