Британське МВС отримало нового керівника

Новим міністром внутрішніх справ Британії стане Саджид Джавід.

Він замінить на посаді Амбер Радд, яка напередодні подала у відставку.

Саджид Джавід - британський політик-консерватор пакистанського походження, колишній інвестиційний банкір.

У 2014 році пан Джавід обіймав посаду державного міністра з питань рівності. З 2014 по 2015 був міністром культури, ЗМІ і спорту, також у 2015 році в уряді Девіда Кемерона був міністром у справах бізнесу

Пан Джавід - син пакистанського водія автобуса, сім'я якого приїхала до Британії в 1960-х роках.

Напередодні прем'єр-міністр країни Тереза Мей прийняла відставку з посади міністра внутрішніх справ Ембер Радд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тереза Мей заявила, що їй дуже шкода, що Ембер Радд залишає посаду міністра

На екс-главу МВС тиснули в зв'язку зі скандалом довкола мігрантів так званого покоління Віндраш, які прожили в Британії понад півстоліття. Це люди з Карибського басейну, перший корабель з якими - "Емпайр Віндраш" (Windrush) - прибув до Лондона 22 червня 1948 року. Їх запросили до Британії, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні.

Скандал виник після того, як стало відомо, що деяких переселенців з країн-членів Британської Співдружності, які приїхали до Сполученого Королівства в період з кінця 1940-х до 1970-х років, а також їхніх родичів оголосили нелегальними іммігрантами.

Міністра критикували за те, що підконтрольне їй відомство встановило цільові показники на депортацію покоління Віндраш, і що пані Радд було про це відомо.

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