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Президент Петро Порошенко підписав указ про завершення АТО на сході України та початок операції Об’єднаних сил з 14:00 30 квітня.

Відповідні документи, якими вводиться у дію рішення РНБО про зміну формату АТО, глава держави підписав у прямому телевізійному ефірі під час наради із військовим керівництвом.

"З сьогоднішнього дня, 30 квітня 2018 року, широкомасштабна АТО на території Донецької і Луганської областей завершується. Ми зараз розпочинаємо військову операцію під керівництвом ЗСУ для забезпечення захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави", - сказав пан Порошенко.

"АТО закінчено", - заявив президент.

18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

Головна ідея змін - передати формальне командування операцією силовиків на Донбасі від СБУ, яке формально керувала АТО, до Збройних сил.

Для цієї операції на Донбасі весь особовий склад, зброя та всі можливі силові підрозділи підпорядковують Об'єднаному оперативному штабу ЗСУ.

16 березня президент Порошенко призначив керівником нової операції Сергія Наєва.

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