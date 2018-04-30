В Афганістані вбили журналіста ВВС

Image caption Кореспондент ВВС Ахмад Шах загинув у провінції Хост внаслідок стрілянини, влаштованої невідомими

Кореспондент ВВС Ахмад Шах загинув внаслідок перестрілки в афганській провінції Хост на кордоні з Пакистаном.

"З величезним сумом BBC може підтвердити смерть кореспондента афганської служби BBC Ахмада Шаха", - повідомив Джеймі Ангус, директор Всесвітньої служби BBC.

"Ахмаду Шаху було 29 років. Він працював на афганській службі BBC вже понад рік і вже зарекомендував себе як високопрофесійний журналіст", - зазначив пан Ангус.

Він також висловив співчуття друзям та родині Ахмада Шаха, афганській команді ВВС.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати його родину в цей дуже важкий час", - зазначив Джеймі Ангус.

Раніше сьогодні журналісти стали ціллю терористичної атаки в афганській столиці Кабул.

Повідомляється, що вранці нападник на мотоциклі здійснив перший вибух в кабульському районі Шашдарак.

За 15 хвилин, коли на місці трагедії зібралися люди та журналісти, стався другий вибух. Терорист знаходився на момент вибуху серед журналістів.

"Цей підривник видавав себе за журналіста (оператора) і підірвав себе в натовпі", - заявили в поліції.

Внаслідок подвійного теракту загинули щонайменше 25 людей.

Серед загиблих: провідний фотограф агентства AFP Шах Марай, троє журналістів Radio Free Europe/Radio Liberty - Сабавун Какар, Абадулла Хананзай, який працював над сюжетами про наркотики, журналістка Махаррам Дуррані, яка працювала у програмі для жінок.

Повідомляється також про загибель оператора афганського телеканалу Tolo News Яра Мохамада Токі, журналістів телеканалу 1TV Газі Расулі та Новруза Алі Роджабі.

"Це найсмертельніший день для афганських ЗМІ за 15 років", - зазначив у коментарі ВВС директор телекомпанії Tolo News Лотфулла Наджафізода.

У районі Шашдарак розташовані будівлі міністерства оборони, розвідки Афганістану та представництво НАТО. Відповідальність за теракти взяло угруповання "Ісламська держава".

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