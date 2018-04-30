По базах Асада в Сирії завдали ракетних ударів: десятки загиблих

Копирайт изображения Twitter/@Dannymakkisyria Image caption Великі вибухи можна було побачити на базі 47-ої бригади на південь біля міста Хама

Військові об'єкти на півночі Сирії стали ціллю ракетних ударів, внаслідок яких загинули десятки бійців, що воювали на боці Башара Асада, зокрема, громадяни Ірану.

Сирійські військові підтвердили, що від ударів увечері у неділю постраждали військові об'єкти у провінціях Хама та Алеппо, але не повідомили, чи є жертви.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), організація, яка базується у Великій Британії, повідомила про загибель чотирьох сирійців та 22 іранців внаслідок ударів.

За даними організації, кількість жертв може суттєво зрости - поранено щонайменше 60 людей, і багато з них перебувають в критичному стані.

Повідомляється, що ракети вразили сховище ракет "земля-земля" на базі 47-ої військової бригади на південь від міста Хама.

Представник регіонального альянсу, до якого входять Іран та проіранський рух Хезболла, повідомив New York Times, що внаслідок цього удару було знищено 200 ракет. Загинули 16 людей, зокрема, 11 іранців.

Також повідомляється, що від ракетних ударів постраждали військовий аеропорт Найраб біля міста Алеппо, та військові об'єкти в районі Салхаб на захід від міста Хама.

Раніше цього місяця, 14 квітня, удари по військових об'єктах в Сирії завдали США, Британія та Франція. Це була відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Дума, в проведенні якої на Заході звинувачують уряд Башара Асада.

В Ірані заперечують жертви серед своїх військових

Іранське інформагентство Fars, цитуючи власні джерела, повідомило, що від ударів постраждали сирійські військові бази на південь від Хами та на північ від міста Алеппо, проте заперечило, що внаслідок ударів загинули іранські військові радники.

Іранське інформагентство Tasnim навело коментар "інформованого джерела", яке заперечило загибель іранських військових внаслідок ударів.

Хто стоїть за ударами

Сирійська офіційна преса цитує джерела, які стверджують, що ракетні удари завдали з американсько-британських баз на півночі Йорданії.

В Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини вважають, що, ймовірно, удари завдав Ізраїль.

Міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац, заявив, що він "не знає" про жодні удари.

"Все насильство та нестабільність в Сирії є наслідком спроб Ірану встановити там військову присутність. Ізраїль не дозволить відкрити північний фронт у Сирії", - наголосив він в коментарі радіо армії Ізраїлю.

Копирайт изображения AFP Image caption Через кілька годин після ударів відбулася зустріч президента Сирії Башара Асада та голови комітету іранського парламенту з зовнішньої політики Алаеддіна Буружерді

Ізраїль неодноразово обіцяв зупинити поширення іранської військової присутності в Сирії.

На боці Башара Асада у сирійській війні беруть участь не тільки іранські військові, але й десятки тисяч шиїтських добровольців з Іраку, Ірану, Йемену та Афганістану, яких фінансує та озброює Іран.