Порошенко: українська армія отримала "Джевеліни"

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Україна отримала "Джевеліни"

Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія вже отримала з США протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin).

"Так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки", - повідомив президент України у Facebook.

Пан Порошенко висловив вдячність президенту США Дональду Трампу "за справедливе рішення" надати підтримку Україні.

"Вашингтон не лише виконав нашу спільну домовленість - він продемонстрував лідерство і важливий приклад", - зазначив президент України.

Минулого тижня в інтерв'ю BBC News Україна міністр оборони Степан Полторак повідомив, що знає дату отримання Україною протитанкових ракетних комплексів.

"Під час останнього мого візиту (до США) 2 лютого цього року ми домовилися з міністром оборони Меттісом про дату. Я точно знаю, коли вони будуть, ми до цього готуємося", - сказав він.

Міністр оборони також зазначив, що українські військові "проходять теоретичну підготовку, вивчають різні протитанкові системи, не тільки "Джевеліни".

Степан Полторак закликав не переоцінювати важливість протитанкових ракетних комплексів.

"Наприклад, "Джевеліни" стріляють на відстань 2 км, "Стугна" (українська протитанкова ракета. - Ред.) - на 5 км. Бо якби у нас там було 10 тисяч "Джевелінів", це одна справа, але коли в нас 35 цих установок - зовсім інша", - повідомив міністр оборони.

Фрагмент інтерв'ю з міністром оборониСтепаном Полтораком про "Джевеліни" дивіться з 22:50

Раніше, 1 березня, Агентство Міноборони США з питань співпраці в галузі безпеки (орган Пентагону, який курує співпрацю з союзниками Сполучених штатів, зокрема передачу їм озброєнь) повідомило, що Держдепартамент підтримав рішення про передачу Україні комплексів Javelin на суму до 47 млн доларів.

Повідомлялося, що за цим рішенням українська армія отримає: 37 пускових установок Javelin (включно з двома ПТРК для запчастин); 210 ракет до них; тренувальні комплекси; тренінги з використання ПТРК та їхнього технічного забезпечення; послуги з транспортування.

Яку саме кількість "Джевелінів" Україна отримала у підсумку, в Міністерстві оборони поки що не коментують.

Чим відрізняється Javelin?

Копирайт изображения RAYTHEON.COM Image caption Переносити і наводити ці ПТРК може один боєць

Член парламентського комітету з питань оборони Дмитро Тимчук розповів ВВС News Україна, що вітчизняні "Корсар" і "Стугна" є ПТРК другого покоління, тоді як "Джевеліни" - третього.

За його словами, голівка самонаведення Javelin ловить ціль і може вражати її або безпосередньо у бік чи лобову броню, або ж зверху, де, як правило, у бронетехніки більш вразливі місця.

Водночас ПТРК другого покоління потребують, щоб після пострілу навідник "супроводжував" ракету пультом наведення до того моменту, поки вона не влучить у ціль.

"Відомо, як працює алгоритм вогню у відповідь на Донбасі. Варто демаскувати себе - а постріл з ПТРК це завжди демаскування, він фіксується - одразу прилітає "отвєтка", - каже Дмитро Тимчук.

Таким чином, розрахунок ПТРК може бути швидко знищений супротивником, адже він змушений який час залишатися біля місця пуску ракети.

Утім, додає Дмитро Тимчук, українські розробники зробили так, що дистанційний пульт можна виносити за кілька десятків метрів від місця пострілу: "Тобто, позиція навідника не фіксується - фіксується лише пускова установка, яку можна швидко прибрати".

Група "Інформаційний спротив", яка веде спостереження за ситуацію у невизнаних "ДНР" і "ЛНР", стверджує, що одразу після перших заяв про домовленість передати ЗСУ "Джевеліни", сили сепаратистів почали встановлювати додатковий захист на свою бронетехніку.

Зокрема, як повідомляє група, були зафіксовані БМП з новими протикомулятивними екранами.

Щоправда, як додають там, невідомо, чи ця броня розроблялася спеціально під "Джевеліни".