Напад на Мустафу Найєма: що вже відомо?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мустафу Найєма вдарили під час конфлікту з кількома чоловіками в центрі столиці

Ввечері 30 квітня в центрі Києва скоєно напад на народного депутата Мустафу Найєма, внаслідок якого політик мусив звернутися до лікарні.

У поліції повідомили, що конфлікт виник між депутатом та трьома чоловіками на Бессарабській площі.

"Потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав "Мерседес", почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в обличчя. Зловмисники з місця події зникли", - повідомили у прес-службі поліції Києва.

Трьох людей з "Мерседесу" поліцейські затримали неподалік, а чоловіка, що вдарив депутата, розшукують.

Мустафа Найєм написав у Facebook, що напад не пов'язаний з його політичною діяльністю і поліцію він викликав на місце події як "звичайний громадянин".

"Це не стосується моїх депутатських повноважень, посвідчення не показував і це не пов'язано з моєю політичною діяльністю", - зазначив він.

Депутат пояснив, що чоловіки на "Мерседесі" намагалися підрізати його на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком, тому він перегородив їм дорогу.

"Почалася суперечка. Викликав 102. Водій і пасажир кубика помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали хлопці, чотири-п'ять людей. Суперечка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою - дали в щелепу…", - зазначив Мустафа Найєм.

Він додав, що мусив звернутися до лікарні, де діагностували "перелом щелепи і ще чогось".

Як повідомив у Facebook народний депутат Антон Геращенко, за підозрою у скоєнні злочину затримані 19-річний Ахмет Саітов, 21-річні Магомед-Саліх Саітов та Умал Тімербілатов.

Поліція відкрила кримінальну справу за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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