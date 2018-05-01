Ізраїльська розвідка знайшла секретний ядерний архів Ірану

Image caption Презентація Біньяміна Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країні вдалося отримати "секретні документи", які свідчать, що Іран обманював весь світ, стверджуючи, що заморозив ядерну програму.

За словами прем'єр-міністра, кілька тижнів тому Ізраїль отримав півтонни документів з ядерного архіву Ірану, який зберігався в непримітній будівлі в Тегерані.

Ізраїльська розвідка отримала 55 тисяч сторінок документів ядерної програми, а також 55 тисяч файлів на 183 компакт-дисках.

Державний секретар США Майк Помпео вже підтримав Біньяміна Нетаньяху, заявивши, що представлені документи вказують на брехню Ірану.

В 2015 році Іран погодився заморожувати свою ядерну програму в обмін на послаблення режиму санкцій.

Тегеран наполягає, що метою програми була лише мирна ядерна енергетика.

Перед виступом Нетаньяху міністр закордонних справ Ірану написав у Twitter, що ізраїльський прем'єр "обманює народ".

Президент США Дональд Трамп багато разів заявляв, що хоче розірвати ядерну угоду з Іраном, яка була укладена під час президентства Барака Обами.

Європейські країни кажуть, що не мають наміру розривати договір з Іраном.

Пан Нетаньяху сказав, що обговорив виявлені іранські документи з керівництвом Німеччини та Франції та має намір надіслати туди своїх представників, щоб докладніше обговорити це питання.

Представник уряду Німеччини заявив, що його країна проведе ретельний аналіз отриманих Ізраїлем документів, повідомляє агентство Рейтер.

Що саме сказав Нетаньяху?

Виступаючи англійською мовою в будівлі міністерства оборони в Тель-Авіві, Біньямін Нетаньяху продемонстрував стелаж, як він сказав, з "точними копіями" документів, отриманих ізраїльською розвідкою в Тегерані.

За його словами, ці 55 тисяч сторінок доказів і 55 тисяч файлів перебували в архіві програми розвитку ядерної зброї під назвою "Проект Амад".

Image caption Документи нібито зберігались у таких шафах

"Проект Амад", заявив Нетаньяху, ставив за мету розробити п'ять ядерних боєголовок потужністю в 10 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Під час своєї презентації Нетаньяху сказав, що Іран розробляв ключові елементи програми зі створення ядерної зброї, наприклад, способи виробництва боєголовок.

Іран, за його словами, розглядав можливість використання п'яти місць в країні для ядерних випробувань.

"Ці документи повністю доводять, що Іран безсоромно брехав, коли заявляв, що ніколи не розробляв ядерну зброю", - заявив він.

За його словами, документи вже були представлені спецслужбам США і незабаром будуть відправлені в МАГАТЕ.

Що таке договір 2015 року?

Угода, укладена Іраном і шістьма світовими державами, послаблює накладений на Іран режим жорстких санкцій в обмін на обмеження масштабів ядерної програми Тегерана.

Багато хто побоювався, що Іран розробляє ядерну зброю.

Згідно з домовленістю, відомою як Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Іран повинен різко скоротити число своїх центрифуг, що збагачують уран.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп виступає проти угоди з Іраном

Він також повинен скоротити свої запаси збагаченого урану і не збагачувати свій уран до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

Кількість центрифуг на заводах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо скоротили, а тонни збагаченого урану відправили на зберігання в Росію.

Більше того, представники МАГАТЕ можуть без попередження проводити інспекції ядерних об'єктів Ірану.

Наскільки небезпечна конфронтація між Іраном та Ізраїлем?

Напруженість між цими двома давніми ворогами постійно зростає з часу, як Іран збільшив свою військову присутність в Сирії.

Іран звинувачують в тому, що він постачає зброю як ліванському шиїтському угрупованню "Хезболла", яка вороже ставиться до Ізраїлю, так і палестинським бойовикам.

Біньямін Нетаньяху вже заявляв, що не допустить зростання військової присутності Ірану в Сирії.

У неділю ввечері стало відомо, що низка цілей в Сирії були вражені ракетами невідомого походження, і що там загинули іранці.

На початку квітня авіація трьох західних країн бомбила цілі в Сирії, нібито пов'язані з виробництвом або застосуванням хімічної зброї.

Ізраїль, як вважається, завдав десятків авіаударів по цілях в Сирії, де розташовані іранські збройні сили.