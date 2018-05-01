Парламент Вірменії відхилив кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра

Копирайт изображения Reuters Image caption Нікол Пашинян

Парламент Вірменії не зміг призначити опозиційного лідера Нікола Пашиняна новим прем'єр-міністром. Він застеріг Вірменію від "політичного цунамі".

Засідання парламенту і обговорення призначення тривало цілий день і проходило на фоні масових протестів у центрі Єревана з вимогою призначити пана Пашиняна.

За конституцією Вірменії, через сім днів мають пройти нові вибори прем'єр-міністра.

Якщо ж керівника уряду не оберуть і вдруге, це приведе до автоматичного розпуску парламенту.

Хто такий Пашинян?

Нікол Пашинян очолював антиурядові протести в останні тижні, які змусили піти у відставку керівника уряду Сержа Саргсяна.

Пан Пашинян переважно підтримує прозахідний та проєвропейський шлях розвитку країни. Проте наполягає, що його політика у жодному разі не буде антиросійською.

Лідер протестів був єдиним кандидатом, якого розглядав парламент на позачерговому засіданні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дебати у парламенті перед голосуванням тривали майже цілий день

Вірменська правляча "Республіканська партія" не висувала власного кандидата, щоб не посилювати протистояння в країні.

"Політичне цунамі"

Вночі перед голосуванням Нікол Пашинян повідомив, що Серж Саргсян нібито закликав депутатів з "Республіканської партії" не підтримувати опозиціонера.

Він застерігав від "політичного цунамі" в країні, якщо депутати його не підтримають.

Перед голосуванням депутати кілька годин допитували Пашиняна щодо його програми дій.

Всі 47 депутатів парламенту, які так чи інакше називають себе опозиційними, напередодні заявляли про намір підтримати Пашиняна. Проте для призначення на посаду він мав отримати підтримку і частини провладних депутатів з "Республіканської партії".

Для результативного голосування у парламенті Вірменії має бути хоча б 53 голоси зі 105 членів парламенту. За Пашиняна проголосували лише 45 депутатів, 55 висловились проти, двоє утримались.

Внутрішня ситуація

"Республіканська партія" домінувала у вірменській політиці з 1999 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вимагати призначити Пашиняна прем'єр-міністром вийшли десятки тисяч людей

Пан Саргсян 10 років керував країною на посаді президента. Проте нещодавно набула чинності реформа Конституції, згідно з якою вся влада переходить до керівника уряду.

Серж Саргсян після закінчення президентського строку одразу ж зайняв посаду прем'єр-міністра, фактично зберігши владу. Це викликало багатотисячні протести. Після масових мітингів Саргсян подав у відставку.

Нікол Пашинян виступає за подолання в країні корупції, бідності та кумівства. Ще у понеділок Пашинян закликав прихильників зібратись у вівторок на мітинг, щоб стимулювати депутатів.

Лідер опозиції наполягав, що після його призначення у Вірменії потрібно оголосити дочасні парламентські вибори.

У понеділок у Єревані тисячі людей виходили на марш з вимогою призначення Пашиняна керівником уряду.

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