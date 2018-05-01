Трамп відклав запровадження мит на сталь для ЄС

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канада та ЄС найбільше експортують сталі до США

Президент США Дональд Трамп продовжив перемовини щодо імпортних мит для Канади, США та ЄС на 30 днів.

Адміністрація президента також заявила, що загалом досягла угоди щодо мит з Аргентиною, Бразилією та Австралією.

У березні Трамп заявив про запровадження 25% мит на імпорт сталі та 10% мито на ввезення алюмінію.

Деякі країни тимчасово виключили з переліку країн, щодо яких запроваджують мита, включно з Канадою, ЄС та Мексикою.

У ЄС вже кажуть, що продовження підвішеної ситуації "продовжує ринкову невизначеність", яка вже зашкодила бізнесу.

У заяві ЄС йдеться, що союз готовий до дискусій, проте "як стратегічний партнер та друг США, не буде вести перемовини під погрозами".

Канада та ЄС раніше вже заявляли, що планують вжити власні контрзаходи щодо нових митних тарифів.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Експорт сталі до США з України складає тільки 1% від усього обсягу

Пан Трамп пояснював у Twitter своє рішення тим, що США "були спустошені несправедливою торгівлею та поганою політикою".

Проте критики стверджують, що нові тарифи не зможуть захистити американські робочі місця і підвищать ціни для споживачів.

Як постраждає металургія України?

Українська продукція потрапила під нові мита від Дональда Трампа.

За даними Державної фіскальної служби України, загалом експорт чорних металів з України 2017 року приніс 8,66 млрд доларів, металовиробів - 897 млн доларів.

Це понад 20% надходжень від українського експорту.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі повідомило, що до США минулого року українські металурги експортували продукції - плоского та сортового прокату, труб, напівфабрикатів зі сталі - на 175,6 млн доларів. Саме ці товари й підпадають під дію нових мит.

Це - невеликий обсяг для української металургії, ледь більше 1% від загального.

Проте втрата американського ринку призведе до глобального зростання конкуренції на інших ринках.

Головна небезпека для України в тому, що через збільшення конкуренції вона може втратити позиції на ринках ЄС та Туреччини, куди постачає майже половину металургійної продукції.