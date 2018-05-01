Скарбника Ватикану судитимуть у справі про сексуальні домагання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кардинал Джордж Пелл відкидає всі звинувачення на свою адресу

Скарбник Ватикану, кардинал Джордж Пелл постане перед судом за звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Він є одним із найвисокопоставленіших австралійських священнослужителів.

У вівторок австралійський суд вирішив, що пред'явлених доказів достатньо, аби розпочати слухання щодо деяких звинувачень.

Деякі серйозні звинувачення проти пана Пелла відхилили.

Минулого року кардинал пішов у безстрокову відпустку через пред'явлені йому звинувачення в розбещенні малолітніх.

Значну частину доказів, яке має слідство, не розголошують. Адвокат Джорджа Пелла Роберт Ріхтер заявив, що найсерйозніші звинувачення, які раніше закидали кардиналу, суд не пред'явив.

Які звинувачення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кардинал Джордж Пелл

В червні 2017 року поліція австралійського штату Вікторія пред'явила високому представнику католицької церкви звинувачення щодо багатьох епізодів.

Понад 30 свідків в березні дали покази під час попередніх слухань в суді, які тривали чотири тижні. Частина з них пройшла у закритому режимі.

На відкритій частині слухань розглянули звинувачення проти кардинала щодо інциденту в кафедральному соборі Мельбурна у 1990-х роках, коли той був там архієпископом.

Інше звинувачення стосується ситуації біля басейну в Баллараті у 1970-х роках, коли кардинал Джордж Пелл був місцевим священиком.

Що каже кардинал Пелл?

Священнослужитель категорично відкидає всі звинувачення. Він заявив минулого року: "Я невинен. Всі звинувачення надумані. Сама суть сексуальних домагань мені огидна".

Адвокат пана Пелла заявив на попередніх слуханнях, що звинувачення неправдиві, а позивачі не викликають довіри.

Він стверджує, що священнослужителя звинуватили в домаганнях, тому що він займає дуже високий пост в ієрархії католицької церкви. За словами адвоката, кардинал повністю сприяє слідству.

Аналіз

Хівел Гріффіт, кореспондент ВВС

Понад годину кардинал Пелл, схрестивши руки на грудях, уважно слухав пред'явлені йому звинувачення.

Сидячи у першому ряді в оточенні прихильників, він ніяк не відреагував, коли суддя оголосила, що приблизно половину звинувачень проти нього знімають.

Говорячи про пред'явлені йому звинувачення, кардинал Пелл голосно вимовив лише два слова: "Не винен".

Після цього стало зрозуміло, що будуть судові розгляди, а долю священнослужителя вирішить суд присяжних.

Кожна йоог поява в суді супроводжується присутністю десятків фото та телекамер. А після початку судових слухань увага до персони кардинала, скоріше за все, зросте ще більше.

Що далі?

Судові слухання відбудуться в суді штату Вікторія в присутності 12 присяжних.

Адміністративна частина слухань пройде у середу, однак основна їх частина, скоріше за все, почнеться за кілька місяців. На час судового процесу кардинал не повернеться до виконання своїх церковних обов'язків.

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