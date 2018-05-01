Скарбника Ватикану судитимуть у справі про сексуальні домагання
Скарбник Ватикану, кардинал Джордж Пелл постане перед судом за звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Він є одним із найвисокопоставленіших австралійських священнослужителів.
У вівторок австралійський суд вирішив, що пред'явлених доказів достатньо, аби розпочати слухання щодо деяких звинувачень.
Деякі серйозні звинувачення проти пана Пелла відхилили.
Минулого року кардинал пішов у безстрокову відпустку через пред'явлені йому звинувачення в розбещенні малолітніх.
Значну частину доказів, яке має слідство, не розголошують. Адвокат Джорджа Пелла Роберт Ріхтер заявив, що найсерйозніші звинувачення, які раніше закидали кардиналу, суд не пред'явив.
Які звинувачення?
В червні 2017 року поліція австралійського штату Вікторія пред'явила високому представнику католицької церкви звинувачення щодо багатьох епізодів.
Понад 30 свідків в березні дали покази під час попередніх слухань в суді, які тривали чотири тижні. Частина з них пройшла у закритому режимі.
На відкритій частині слухань розглянули звинувачення проти кардинала щодо інциденту в кафедральному соборі Мельбурна у 1990-х роках, коли той був там архієпископом.
Інше звинувачення стосується ситуації біля басейну в Баллараті у 1970-х роках, коли кардинал Джордж Пелл був місцевим священиком.
Що каже кардинал Пелл?
Священнослужитель категорично відкидає всі звинувачення. Він заявив минулого року: "Я невинен. Всі звинувачення надумані. Сама суть сексуальних домагань мені огидна".
Адвокат пана Пелла заявив на попередніх слуханнях, що звинувачення неправдиві, а позивачі не викликають довіри.
Він стверджує, що священнослужителя звинуватили в домаганнях, тому що він займає дуже високий пост в ієрархії католицької церкви. За словами адвоката, кардинал повністю сприяє слідству.
Аналіз
Хівел Гріффіт, кореспондент ВВС
Понад годину кардинал Пелл, схрестивши руки на грудях, уважно слухав пред'явлені йому звинувачення.
Сидячи у першому ряді в оточенні прихильників, він ніяк не відреагував, коли суддя оголосила, що приблизно половину звинувачень проти нього знімають.
Говорячи про пред'явлені йому звинувачення, кардинал Пелл голосно вимовив лише два слова: "Не винен".
Після цього стало зрозуміло, що будуть судові розгляди, а долю священнослужителя вирішить суд присяжних.
Кожна йоог поява в суді супроводжується присутністю десятків фото та телекамер. А після початку судових слухань увага до персони кардинала, скоріше за все, зросте ще більше.
Що далі?
Судові слухання відбудуться в суді штату Вікторія в присутності 12 присяжних.
Адміністративна частина слухань пройде у середу, однак основна їх частина, скоріше за все, почнеться за кілька місяців. На час судового процесу кардинал не повернеться до виконання своїх церковних обов'язків.
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