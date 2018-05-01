"Вайнштайн підірвав мою кар'єру" - актриса подала позов

Копирайт изображения Reuters Image caption Ешлі Джадд стверджує. що Гарві Вайнштайн зруйнував її кар'єру

Американська актриса Ешлі Джадд подала позов проти голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна, в якому стверджує, що він зруйнував її кар'єру.

У позові, який актриса подала до суду минулого тижня, містяться звинувачення на адресу Вайнштайна в наклепі, домаганні та порушенні закону про справедливу конкуренцію, який діє в штаті Каліфорнія.

Ешлі Джадд була серед перших жінок, які у 2017 році публічно звинуватили одного з найвпливовіших голлівудських продюсерів Гарві Вайнштайна в сексуальних домаганнях.

На цей момент йому пред'явили кілька звинувачень в зґвалтуванні, залякуванні та домаганнях.

"Вайнштайн скористувався своєю владою в індустрії розваг, аби нанести шкоду репутації Джадд та обмежити її шанси знайти роботу", - йдеться в позовній заяві, яку актриса подала в лос-анджелеський суд.

У 2017 році режисер фільму "Володар перстнів" Пітер Джексон заявив, що у 1998 році розглядав кандидатуру Ешлі Джадд на одну з ролей в цьому фільмі, однак після переговорів з компанією Вайнштайна актриса "виявилась у чорному списку".

Як зізнався режисер, Гарві Вайнштайн попередив його, що з цією актрисою "змучишся працювати".

Сам Вайнштайн відкидає ці звинувачення та стверджує. що не брав участі в кастингу цього фільму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Десятки жінок звинувачують Гарві Вайнштайна у домаганнях та зґвалтуваннях

Його представник заявив, що продюсер "не робив наклеп на Джадд та не втручався в її кар'єру".

В інтерв'ю телепрограмі ВВС Hardtalk у січні 2018 року Ешлі Джадд заявила, що на її думку, Вайнштайн додав її до "чорного списку" саме тому, що вона не злякалася.

"Думаю, що саме тому він мене заніс до чорного списку і, як ми тепер знаємо, успішно підірвав мою кар'єру", - повідомила вона.

Ешлі Джадд знімалась в таких фільмах, як "Протистояння" (1995) з Робертом де Ніро та Аль Пачіно, "Свідок" (1999) з Юеном Макгрегором, "Подвійний прорахунок" з Томмі Лі Джонсом.

Якщо актриса виграє суд, то всі отримані гроші обіцяє передати у фонд юридичного захисту руху Time's Up.

Так називається кампанія з протидії сексуальним домаганням, яку 1 січня 2018 року запустили близько 300 голлівудських актрис, агентів, режисерів та представниць інших професій шоу-бізнесу.

Фонд кампанії виділяє гроші на юридичний захист тих, хто пережив сексуальні домагання, зґвалтування, або жорстоке поводження та образу на робочому місці.

Коли набув розголосу скандал щодо сексуальних домагань в Голлівуді, в соцмережах запустили кампанію з хештегом #MeToo ("Я теж"), в рамках якої жертви насилля почали ділитися своїми історіями.

Цей рух розвивається досі і вийшов за рамки голлівудської індустрії розваг. Він показав, що сексуальні домагання в професійному оточенні стали повсюдним явищем.

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