Через негоду в Альпах загинули 10 людей

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Через погану погоду в Альпах у неділю, 29 квітня, загинули семеро лижників, два альпіністи та гід.

Серед жертв - п'ять лижників з Франції, Італії та Німеччини - вони були у складі групи з 14 людей, які не змогли добратися до гірської хатини.

Власник бази, куди мала повернутися група, повідомив рятувальникам про відсутність лижників. На їх порятунок в понеділок відправили сім вертольотів.

Поліція повідомила, що один з туристів помер від падіння, троє - від переохолодження, ще один помер у лікарні. Стан чотирьох лижників з цієї групи залишається складним.

Поліція підтвердила, що ще двоє французьких лижників померли під час інших інцидентів у французьких Альпах.

Правоохоронці стверджують, що загиблим від 21 до 22 років, повідомляє агентство AFP.

Крім того, в Бернському кантоні швейцарських Альп знайшли двох загиблих альпіністів. Вважають, що вони - громадяни Швейцарії.

Італійські ЗМІ також повідомили про смерть гіда Маріо Кастігліоні, який проводив організовану екскурсію.

Також досі шукають російського альпініста, який, ймовірно, загинув у Пеннінських Альпах.

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