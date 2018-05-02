Вчені розгадали генетичний секрет троянди

Копирайт изображения M BENDAHMANE Image caption Існує понад 200 типів троянд

Вперше дослідники розшифрували генетичний секрет троянди, що може допомогти вивести нові аромати та кольори цієї квітки.

Секретна історія троянди містить сюрпризи - ця квітка пов'язана з полуницею більше, ніж ми думали.

Результати цього дослідження в довгостроковій перспективі можуть привести до виведення троянд з новими ароматами та кольорами, стверджує міжнародна команда вчених.

В новій карті геному троянди, яку складали вісім років, виявили гени, які відповідають за аромат, колір та довговічність квітки, повідомив Мохаммед Бендахмен з організації ENS, який керував цим дослідженням.

"Тепер у вас є книга історії троянди. Це книга, яка допомагає нам зрозуміти троянду, її історію та шлях еволюції та одомашнення", - сказав він BBC News.

Копирайт изображения M. BENDAHMANE

Дослідження провела команда у складі понад 40 вчених з Франції, Німеччини, Китаю та Великої Британії. Воно дає краще розуміння того, чому троянди мають такий широкий спектр кольорів та ароматів.

Генетична інформація допоможе селекціонерам розробити нові сорти, які довше стоятимуть у вазі, або будуть більш стійкими до шкідників.

Також це дослідження проливає світло на родину "Розових" (Rosaceae), до якої входять яблука, груші, полуниця, а також така красива квітка, як троянда.

"Троянда і полуниця є дуже близькими видами", - сказав пан Бендахмен.

Вирощувати троянди в садах почали тисячі років тому, ймовірно, у Китаї. У римський період троянди широко вирощували на Близькому Сході, де вони використовувались як конфеті або парфуми.

У п'ятнадцятому столітті троянда була символом боротьби за англійський престол під час "Війни троянд".

Біла троянда представляла родину Йорків, а червона троянда символізувала родину Ланкастерів.

Дослідження опублікували в журналі Nature Genetics.

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