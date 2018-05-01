Дослідники визначили ідеальний вік для вивчення англійської

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У людини існують критичні вікові межі для вільного оволодіння іноземною мовою, встановили вчені.

Якщо ви хочете вивчити на рівні з рідною мовою, до прикладу, англійську граматику, найкраще почати вивчати у віці 10 років, кажуть дослідники.

Люди залишаються дуже сприятливими до вивчення іноземної мови до 17-18 років, після чого здатність знижується.

Дослідження, яке опублікували у журналі Cognition, ґрунтуються на тесті з граматики близько 670 тисяч людей різного віку та національностей.

Тест з граматики розмістили у Facebook, щоб залучити достатню аудиторію.

Учасники відповідали на питання, чи певні речення англійською написані граматично правильно. Наприклад: "Yesterday John wanted to won the race".

Також користувачі вказували свій вік та як довго вчили англійську мову, та в яких умовах вчили - чи жили в англомовних країнах.

Близько 246 тисяч людей, які пройшли тест, у дитинстві говорили тільки англійською, а решта були двомовними.

Найпоширенішим рідними мовами (крім англійської), були фінська, турецька, німецька, російська та угорська.

Більшість людей, які пройшли текст, мали вік понад 20-30 років.

Коли дослідники проаналізували дані за допомогою комп'ютерної моделі, то побачили, що найкраща здатність вивчати граматику була у дитинстві, зберігалась у підлітковому віці, та знижувалась у дорослому віці.

Дитяча гра

Вивчення мови вважається найлегшим у дитячому віці та стає все складнішим з віком.

Проте пізнє вивчення також може дати гарний результат, або й навіть нормальне вільне володіння, кажуть дослідники.

Незрозуміло, що спричиняє падіння оптимальної здатності після 18 років. Дослідники припускають, це може бути через те, що мозок стає менш придатним до змін та адаптації у дорослому віці.

Співавтор дослідження Джош Тененбаум, професор у сфері вивчення мозку Массачусетського технологічного інституту, допустив, що все пов'язано з біологічними змінами. Хоча не виключив, що причини можуть бути соціальними чи культурними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найкраще починати вивчати мову до 18 років

"У багатьох суспільствах після 17-18 років люди залишають рідний дім, можливо, працюють на повний час, або починають вивчати певну спеціальність в університеті. Це все може вплинути на вашу здатність вивчати будь-яку мову".

Це не значить, що вивчати іншу мову у дорослому віці марно.

Вивчення іншої мови вважається корисним для мозку та навіть може затримати розвиток деменції.

Зокрема, професорка Мерилін Віхман вважає сумнівним твердження, що не можна вивчити мову на рівні з рідною, якщо не почати в дитинстві.

"Такі випадки нетипові, проте трапляються і задокументовані", - вважає професорка.

Вона стверджує, що люди у віці від 20 років можуть почати вивчати мову та знати її практично ідеально.

Доктор Данієла Тренкіч з університету Йорка наголосила, що дослідження концентрувалось на одному аспекті мови - граматиці.

"Ви можете бути ідеальним співрозмовником, навіть якщо ваша вимова не як рідна або не всі речення граматично правильні", - вважає вчена.