У Парижі 200 арештованих за потрощені вітрини та спалені авто
Поліція арештувала близько 200 демонстрантів у масках, які розбивали вітрини та підпалювали автомобілі під час традиційних протестів до 1 травня у Парижі.
Ультраліві анархістські угрупування, відомі як "Чорний блок", приєдналися до мирного мітингу проти трудових реформ державного сектору президента Еммануеля Макрона.
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Поліція заявила, що понад тисяча протестувальників у масках і капюшонах взяли участь у щорічній демонстрації профспілок 1 травня.
Чотири людини, включаючи поліцейського, були легко поранені.
До протестувальників застосували сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати їх.
Протестувальники в чорному намагалися зупинити демонстрацію, перш ніж почали розбивати вікна на своєму шляху та підпалили McDonald's біля станції Аустерліц.
Також вони підпалили багато транспортних засобів та розмалювали у графіті стіни.
Речник уряду Бенджамін Гріво розкритикував учасників акції за приховування обличчя.
"Коли у вас є щирі переконання, ви демонструєте своє обличчя без маски", - сказав він. "Ті, хто носять капюшон є ворогами демократії".
Французькі профспілки невдоволені реформами президента Макрона. Персонал залізничного транспорту розпочав тримісячний загальнонаціональний страйк через заплановану ретельну перевірку державної залізниці.
До страйку також приєдналися десятки тисяч вчителів, медиків та інших працівників. Президент заявив, що не відмовиться від запланованого.
Профспілки заявили, що серед мирних протестувальників на демонстрації у вівторок було близько 55 тис. людей. Поліція говорить про 20 тис. демонстрантів.
Протест був значно меншим, за вересневий, коли на вулиці Парижу вишли понад 200 тис. людей.