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Американський репер Каньє Вест заявив, що історичне поневолення афроамериканців можна розцінювати як їхній особистий "вибір".

"Коли чуєш про рабство, яке тривало 400 років... 400 років? Це звучить як вибір", - сказав музикант в інтерв'ю розважальному сайту TMZ.

Останнім часом Каньє Вест привертає до себе багато уваги своїми заявами на підтримку президента Дональда Трампа.

Більшість американських артистів (судячи з їхніх публічних висловлювань) та більшість афроамериканців (судячи з результатів виборів 2016 року і подальших опитувань) до Трампа ставляться різною мірою негативно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нещодавно Каньє Вест випустив пісню на підтримку Дональда Трампа

Африканців насильно завозили в Північну Америку, як в колоніальний період, так і після проголошення незалежності США, протягом XVII, XVIII і XIX століть і продавали як рабів.

З досить заплутаних пояснень пана Веста можна зробити висновок, що він говорив про психологічні наслідки рабства, з якими афроамериканці живуть дотепер.

"Ми ментально в тюрмі. Мені більше подобається слово "тюрма", тому що рабство занадто прямо асоціюється з чорними. Як холокост - це євреї, так рабство - це чорні", - сказав він.

Ще під час онлайн-трансляції репер і чоловік зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян зустрів гнівну реакцію від одного з афроамериканських журналістів TMZ, Вена Лейтана. Той сказав, що слова Каньє Веста викривають "відсутність мислення".

"Ти маєш право вірити, у що хочеш, але є факти, і за всім, що ти зараз сказав, стоять наслідки в реальному світі, в реальному житті, - звернувся до нього Лейтан. - Нам доводиться мати справу з маргіналізацією, викликаною 400 роками рабства, а ти сказав, що для нашого народу це такий вибір ".

"Я вражений, брат, і мені неймовірно боляче, коли я бачу, що ти перетворився в щось, що мені здається несправжнім", - додав журналіст.

Також під час інтерв'ю пан Вест знову тепло відгукнувся про Трампа, назвавши його "мій малюк" і сказавши, що американський президент - "один з улюблених людей світу репу".

У соцмережах слова Каньє Веста вкотре викликали фурор.

Кілька днів тому репер випустив пісню, яка виправдовує його позицію щодо Трампа, який, за його словами, "бореться за народ".