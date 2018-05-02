Страйк у Вірменії: через непризначення Пашиняна блокують дороги

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У Єревані розпочався "загальний страйк", оголошений напередодні лідером опозиції Ніколом Пашиняном. Він закликав почати акції громадянської непокори, після того як Національні збори не затвердили його прем'єром.

Від ранку перекрита дорога з Єревана в міжнародний аеропорт "Звартноц". Сили безпеки поки ніяк не втручаються, передає кореспондент BBC.

Пасажири добираються до аеропорту пішки, пише агенція Інтерфакс.

У готелях клієнтам напередодні радили їхати до 7 ранку, якщо вони планують вибратися з міста. Як виявилося, не дарма: через блокпости зараз пропускають тільки журналістів, і то не скрізь, повідомляє кореспондент Російської служби BBC.

У центрі Єревана на площі Республіки зранку зібралися вже десятки протестувальників.

Вони перекривають прилеглі до площі вулиці. Люди стають живим ланцюгом та паркують машини поперек доріг.

До 10 ранку, за місцевим часом, весь центр міста виявився заблокованим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нікол Пашинян закликав прихильників блокувати всі шляхи сполучення в країні після провалу голосування у парламенті

У вівторок депутати парламенту проголосували проти обрання лідера опозиції Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни, попри масові демонстрації на його підтримку.

За конституцією Вірменії, у Пашиняна є друга спроба пройти затвердження в парламенті.

Нове голосування має відбутися 8 травня.

Потім, якщо Пашиняна не виберуть, влада перейде до тимчасового уряду на чолі з в.о. прем'єра Кареном Карапетяном. Уряд повинен буде призначити нові парламентські вибори.