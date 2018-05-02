Контрабандисти загубили тигреня на кордоні США і Мексики
Американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою покинуте тигреня. Воно перебувало в сумці, яку залишили люди, що намагалися незаконно в'їхати в США.
Згідно з офіційним повідомленням, інцидент трапився на техаській частині кордону США з Мексикою.
Коли люди, що хотіли перетнути кордон, почули поблизу патрульних, то втекли назад до Мексики, покинувши кількамісячне тигреня.
Тигреня чоловічої статі було всередині чорної сумки непритомним.
"Нестандартний день у полі", - написала у Twitter Ірма Чапа, директор з комунікацій прикордонного патруля в Долині Ріо-Гранде.
Зараз дитинча перебуває у зоопарку Гледіс Портер у Браунсвілі, повідомляє CBS News.
Зоопарк спеціалізується на догляді за тваринами, які перебувають під загрозою зникнення.
Пізніше пані Чапа написала, що врятоване дитинча прокинулося і очікує повного відновлення.
Контрабанда молодих тварин стала досить прибутковою галуззю в Мексиці, і наркоторговці часто тримають імпортних екзотичних тварин на своїх ранчо.
Цьогоріч у США до шести місяців ув'язнення був засуджений американський підліток за спробу контрабанди з Мексики шеститижневого дитинчати бенгальського тигра.
У США одні з найсуворіших у світі правил щодо торгівлі представниками дикої природи, згідно з доповіддю Товариства захисту дикої природи у 2015 році.
У всьому світі в нелегальній торгівлі тваринами залучені від 7 до 23 мільярдів доларів.
Захисники дикої природи стверджують, що з 50 тис. вилучених у США з 2005 по 2014 рр. тварин чверть були з Латинської Америки.
Контрабандисти зазвичай використовують ті ж самі американсько-мексиканські маршрути, якими нелегально переправляють наркотики, зброю та людей.
Багато тварин перевозяться в контейнерах або в багажі, і частина з них вмирають від задухи або голоду.
У 2014 році Всесвітній фонд дикої природи повідомив, що у США виявлено більше тигрів у полоні, ніж в дикій природі.