Контрабандисти загубили тигреня на кордоні США і Мексики

Копирайт изображения US Customs and Border Protection Image caption Тигреня, віком до 4 місяців, було знайдене в долині Ріо-Гранде американськими прикордонниками

Американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою покинуте тигреня. Воно перебувало в сумці, яку залишили люди, що намагалися незаконно в'їхати в США.

Згідно з офіційним повідомленням, інцидент трапився на техаській частині кордону США з Мексикою.

Коли люди, що хотіли перетнути кордон, почули поблизу патрульних, то втекли назад до Мексики, покинувши кількамісячне тигреня.

Тигреня чоловічої статі було всередині чорної сумки непритомним.

"Нестандартний день у полі", - написала у Twitter Ірма Чапа, директор з комунікацій прикордонного патруля в Долині Ріо-Гранде.

Зараз дитинча перебуває у зоопарку Гледіс Портер у Браунсвілі, повідомляє CBS News.

Зоопарк спеціалізується на догляді за тваринами, які перебувають під загрозою зникнення.

Пізніше пані Чапа написала, що врятоване дитинча прокинулося і очікує повного відновлення.

Контрабанда молодих тварин стала досить прибутковою галуззю в Мексиці, і наркоторговці часто тримають імпортних екзотичних тварин на своїх ранчо.

Цьогоріч у США до шести місяців ув'язнення був засуджений американський підліток за спробу контрабанди з Мексики шеститижневого дитинчати бенгальського тигра.

У США одні з найсуворіших у світі правил щодо торгівлі представниками дикої природи, згідно з доповіддю Товариства захисту дикої природи у 2015 році.

У всьому світі в нелегальній торгівлі тваринами залучені від 7 до 23 мільярдів доларів.

Копирайт изображения US Customs and Border Protection Image caption Тигреня знайшли всередині сумки. Це вже звичний спосіб контрабанди тварин через кордон

Захисники дикої природи стверджують, що з 50 тис. вилучених у США з 2005 по 2014 рр. тварин чверть були з Латинської Америки.

Контрабандисти зазвичай використовують ті ж самі американсько-мексиканські маршрути, якими нелегально переправляють наркотики, зброю та людей.

Багато тварин перевозяться в контейнерах або в багажі, і частина з них вмирають від задухи або голоду.

У 2014 році Всесвітній фонд дикої природи повідомив, що у США виявлено більше тигрів у полоні, ніж в дикій природі.