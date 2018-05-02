Підозрюваного у нападі на Найєма оголосили в розшук

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Поліція оголосила у розшук підозрюваного в побитті депутата парламента Мустафи Найєма. Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Також вона поширила посилання на офіційну сторінку МВС, де розміщена картка на ім’я "Саитов Магомед-Амин".

Напередодні пані Максимець повідомляла, що чоловік, який зламав щелепу депутату, через 2 години після сутички літаком Київ-Баку покинув територію України.

Трьом іншим учасникам інциденту, яких поліція затримала по гарячих слідах, оголосили підозру за статтею, яка передбачає до 4 років позбавлення волі.

30 квітня радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що поліція затримала трьох учасників нападу на Мустафу Найєма.

На пана Найєма напали в центрі Києва.

Сам він пояснив, що чоловіки на "Мерседесі" намагалися підрізати його на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком, тому він перегородив їм дорогу.

За інформацією поліції, в результаті конфлікту депутата з кількома незнайомцями, один з них вдарив нардепа в обличчя.

Зловмисники з місця події зникли. Трьох людей з "Мерседесу" поліцейські затримали неподалік.

Мустафа Найєм написав у Facebook, що напад не пов'язаний з його політичною діяльністю і поліцію він викликав на місце події як "звичайний громадянин".

Він додав, що мусив звернутися до лікарні, де йому діагностували "перелом щелепи і ще чогось".

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