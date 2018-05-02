Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Наєв пообіцяв швидку відповідь на обстріли українських військових на Донбасі

Командувач операції Об'єднаних сил на Донбасі (ООС) Сергій Наєв заявив у Краматорську, що головним завданням переформатованої з АТО операції є "не роздмухування конфлікту в регіоні, а прискорення його завершення".

"Ми не прогнозуємо загострення бойових дій у зв'язку з початком нової операції", - заявив пан Наєв.

За його словами, найголовнішою відмінністю ООС від антитерористичної операції буде повне підпорядкування всіх силовиків у зоні проведення операції військовим, а не СБУ.

Одним із головних завдань нової операції командувач ООС назвав припинення "безкарних обстрілів позицій українських солдатів".

"Відповідь на ворожий вогонь буде швидкою та невідворотною", - заявив Сергій Наєв.

30 квітня в Україні офіційно завершилась антитерористична операція і замість неї розпочалась операція Об'єднаних сил під керівництвом Генштабу Збройних сил.

За словами керівника операції, незабаром варто чекати дообладнання та посилення оборонних споруд та створення нових укриттів.

Менше мін і перевірок

Також можна очікувати зменшення кількості мінних загороджень, сказав він.

"Плануємо звільнення від мін ділянок, які несуть небезпеку для місцевого населення", - заявив командувач.

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Він також спрогнозував поступове зменшення кількості блокпостів навколо зони бойових дій та зменшення кількості перевірок цивільних.

Присутній на прес-конференції голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський наголосив, що робота всіх органів місцевого самоврядування на Донбасі продовжиться і жодних змін через новий формат операції не буде.

Також напередодні державна прикордонна служба заявила, що зміни системи перетину лінії розмежування через новий формат операції також не буде.

Окремо Сергій Наєв прокоментував можливість появи на Донбасі американських протитанкових систем Javelin, які вже отримала Україна.

"На даний момент у моєму підпорядкуванні засоби Javelin не перебувають", - заявив військовий. Проте наголосив, що розрахунки, які здатні працювати з цією зброєю, вже підготовлені.