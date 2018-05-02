На Apple скаржаться через заміну батарей

Копирайт изображения BBC WATCHDOG Image caption Пошкодження на телефоні Джоша

Компанію Apple звинуватили в тому, що вона використовує дрібні недоліки на телефоні для того, аби відмовитися замінювати батарею.

Після того, як американська компанія визнала, що "уповільнювала роботу акумуляторів", вона вибачилася за те, що не розповіла це людям раніше.

Зіткнувшись з негативною реакцією споживачів, Apple пообіцяла власникам iPhone 6 та інших сучасних моделей знижку або безкоштовну заміну акумулятора.

Але після цього деякі користувачі розповіли програмі Watchdog, що їхня довіра до компанії серйозно похитнулася.

Apple зажадала, щоб деякі клієнти заплатили гроші перед тим, як батарею замінять.

Там пояснили, що це пов'язано з пошкодженнями на телефонах, які можуть бути проблемою для заміни батарей.

Але розслідування програми Watchdog виявило, що це не завжди так.

Джош Лендсбург відправив свій телефон у лютому, аби замінити акумулятор.

Через два дні він отримав електронний лист від Apple, де компанія звертає увагу на невелику вм'ятину на телефоні. Також у листі мова йде про необхідність заплатити понад £200 для заміни батареї.

Розлючений Джош забрав свій телефон та замінив батарею у звичайній ремонтній майстерні, через що він втратив гарантію від Apple.

"Вони намагаються повернути довіру і водночас повертаються до вас зі словами: "Дайте нам ще більше грошей, ніж ви планували спочатку". Я думаю, це просто шокує, у них є достатньо грошей, адже вони Apple ", - сказав він BBC.

Девід Боулер також зв'язався з Watchdog.

Копирайт изображения BBC WATCHDOG Image caption Девід Боулер звернувся до програми через те, що Apple вимагала £250 за заміну батареї в телефоні

Його телефон був у відмінному стані, але потребував заміни батареї. Цього разу видимих пошкоджень на телефоні не було, проте Apple заявив, що вони є.

Там повідомили, що в телефоні проблеми з мікрофоном та динаміком, а тому потрібно £250 для їх вирішення.

Але Девід стверджував, що телефон працював чудово. Він забрав його назад, а Watchdog взяла пристрій для аналізу спеціаліста.

Оцінка показала, що телефон повністю справний.

Спеціаліст без проблем замінив акумулятор, що відмовилася зробити Apple.

Копирайт изображения BBC WATCHDOG Image caption Apple відмовився замінити батарею через проблеми з мікрофоном та динаміком в телефоні. Інший спеціаліст після огляду заявив. що телефон справний

Сайт компанії повідомляє, що якщо в телефоні є якісь пошкодження, то їх треба усунути до заміни акумулятора.

Проте ані Watchdog, ані юрист Метью Перселл з компанії Sanders Law не знайшли жодної юридичної згадки про цю вимогу.

Пан Перселл сказав: "Я думаю, що споживачі розчаровуються, адже коли компанія Apple повинна відновити довіру, здається, вони створюють перепони для людей, які ремонтують свої телефони".

Apple відправила ВВС таку відповідь:

"Коли справа доходить до заміни акумулятора на iPhone, і у вашому телефоні є якісь пошкодження, які погіршують заміну акумулятора, наприклад, тріснутий екран, то це питання треба вирішити до заміни батареї. У деяких випадках можливі витрати, пов'язані з ремонтом ".

Також компанія направила клієнтів на свій сайт для отримання додаткової інформації.

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