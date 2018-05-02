"Нам немає чого там робити" - РНБО за припинення участі в СНД

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Рада національної безпеки і оборони підтримала вихід України з координаційних органів Співдружності незалежних держав.

На засіданні РНБО президент Петро Порошенко заявив, що участь у таких органах не має більше сенсу.

Він нагадав, що Україна, на відміну, наприклад, від Грузії, ніколи не була саме членом СНД.

"Нам не можна вийти з того (об'єднання - Ред.), куди Україна ніколи не входила. Але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД. МЗС проаналізувало, поінформувало уряд щодо доцільності подальшого перебування в складі тих чи інших угод. Ми будемо дуже ретельно опрацьовувати ці позиції, але Україна більше не буде брати участь в жодних координаційних органах СНД", - цитує заяву президента його прес-служба.

Він доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати пропозиції щодо відкликання представників України із тих органів.

"Протягом тижня внести мені пропозиції про відкликання всіх наших представників з Мінська, з координаційних органів СНД. В умовах, коли дії координуються країною-агресором, - нам там немає що робити", - сказав він.

Він також пояснив, що тепер це рішення має ухвалити Верховна Рада.

Україна не підписала у 1993 році статут СНД, тому не є державою-членом Співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці.

Співдружність створили 1991 року як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. Пізніше до організації приєдналися ще вісім колишніх радянських республік - Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.

В 1993 році до СНД приєдналася Грузія, проте в 2009 році ця країна залишила організацію. Також з СНД вийшов Туркменістан.

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