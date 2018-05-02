Ляльки в ямі: як британець привертає увагу до поганої дороги

Копирайт изображения NEVILLE DAYTONA

В англійському місті Свіндон у великій ямі на дорозі почали з'являтися голови ляльок.

Виявилося, що їх занурює у вибоїну місцевий житель Невілль Дайтона.

Перша лялька, яка виглядала мов русалка, з'явилася на мосту три тижні тому - вона дуже повеселила місцевих водіїв.

Але через тиждень пан Дайтона заявив, що "хтось її забрав", а тому треба замінити її іншою "королевою ями".

"Я отримую їх від благодійних магазинів, мова йде лише про голови, а тому мені не доводиться розрізати ляльки навпіл", - каже він.

"Але я подумав, що їй потрібен капелюх, тому блукав по магазинах з головою ляльки і, нарешті, знайшов бант".

Копирайт изображения NEVILLE DAYTONA

Пан Дайтона каже, що вирішив ставити ляльку в яму, оскільки водіям стане весело, коли вони "побачать велику голову посеред дороги".

"Але у мене їх кілька, тому я готовий до того, що якась лялька зникне", - пояснює чоловік.

Ця кампанія чоловіка стає популярною в інтернеті, все більше людей підписуються на сторінку цієї місцевості у Facebook.

Джессіка Сабат написала: "Нам подобається виявляти тонучих леді". Інша користувачка Хелен Френч сказала: "Вона змусила мене посміхнутися на шляху, яким я кожен день прямую на роботу". Анна Пенні розповіла: "Діти були в істериці, коли побачили "Барбі", яка застрягла в ямі!".

Представник місцевої ради Свіндона Кевін Берчхаль повідомив: "Наші чоловіки та жінки вже кілька разів ремонтували вибоїну, але вона знову з'являється через проблему з автомобільним мостом".

За його словами, британське підприємство Highways England має вирішити цю проблему.

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