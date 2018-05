Cambridge Analytica, компанія в центрі скандалу з Facebook, закривається

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скандал з Cambridge Analytica викликав хвилю обурення в багатьох країнах Заходу через витік песроанльних даних користувачів Facebook

Консалтингова компанія Cambridge Analytica, яка опинилася в центрі скандалу щодо використання даних користувачів Facebook, закривається.

Компанію звинуватили у неналежному використанні даних 87 мільйонів користувачів соцмережі для політичних консультацій під час передвиборчих компаній у різних країнах світу, зокрема, в США.

"Протягом останніх декількох місяців компанія Cambridge Analytica була об'єктом численних необґрунтованих звинувачень, і, попри зусилля компанії, спрямовані на те, щоб виправити цю ситуацію, була облитою брудом за діяльність, яка є не тільки законною, але також широко визнається як стандартний компонент інтернет-реклами як у політичній, так і бізнесовій сфері", - наголошується у заяві, розміщеній на сайті компанії.

В чому звинувачують компанію

У 2014 році Facebook запросив користувачів з'ясувати свій тип особистості через додаток, розроблений дослідником з Кембриджського університету - доктором Александром Коганом. Він називався This is Your Digital Life.

Додаток зібрав не тільки дані 270 тисяч користувачів, які ним скористалися, але й дані їхніх друзів, які про це навіть не здогадувалися.

Колишній директор з досліджень Cambridge Analytica Кристофер Вайлі повідомив, що загалом вдалося зібрати дані 50 млн людей до того моменту, як правила щодо згоди користувачів були посилені.

Компанія придбала ці дані, а потім використала під час виборів у США для визначення психологічного профілю користувачів та їх агітації на користь Дональда Трампа.

Facebook наголошувала, що доктор Коган передав дані користувачів Cambridge Analytica без відома соцмережі.

Cambridge Analytica заявила, що придбала інформацію через програму "This Is Your Digital Life", не знаючи, що ці дані збирали незаконно. Компанія звинуватила доктора Когана в потенційному порушенні правил передачі даних.

Сам вчений зазначив, що саме Cambridge Analytica вважала законним все, що він робив, і що є "цапом-відбувайлом" і для британської компанії, і для Facebook.

Якою була реакція Facebook

Скандал з витоком даних призвів до падіння акцій Facebook. Марк Цукерберг вибачився перед користувачами та свідчив у Конгресі США.

У Facebook повідомили, що компанія Cambridge Analytica могла отримати дані близько 87 мільйонів користувачів. Такі оцінки оприлюднив керівник відділу технологій Facebook Майк Шропфер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марку Цукербергу довелося запевняти американських сенаторів, що Facebook надалі краще дбатиме про збереження даних користувачів

Соцмережа обіцяла повідомити користувачам, чи вони є серед 87 мільйонів профілів, інформацію щодо яких передали компанії Cambridge Analytica.

У межах розслідування передачі інформації третій стороні Facebook також припинив співпрацю з фірмою з аналізу даних Cubeyou.

Технічний гігант має розібратись, чи Cubeyou збирала дані для академічних цілей, а потім використовувала для комерційної вигоди, маючи партнерські домовленості у Британії з Кембриджським університетом.

Розслідування розпочали після розслідування каналу CNBC щодо персонального тесту "You Are What You Like".

Компанію Cubeyou створили для допомоги таким бізнесам, як видавці та рекламодавці, щоб визначати маркетингову стратегію.

Наразі невідомо, чи вона допомагала поширювати політичні ідеї, як було у випадку з компанією Cambridge Analytica.