Image caption Біохакер Аарон Трейвік

Біохакера Аарона Трейвіка, який став відомим після введення у ногу саморобних "ліків" проти герпесу, знайшли мертвим у спа-салоні в Вашингтоні.

Vice News повідомляє, що тіло біохакера знайшли у резервуарі для флотаційної терапії - спа-процедури для розслаблення у солоній воді.

28-річний Аарон Трейвік був виконавчим директором компанії Ascendance Biomedical. Він практикував самолікування та закликав інших людей робити так само, використовуючи саморобні препарати, до яких не мали жодного стосунку фармацевтичні компанії.

Біохакер стверджував, що його компанія самостійно розробила "комбінацію засобів", яка могла б вилікувати ВІЛ, СНІД та герпес. Водночас компанія Трейвіка не мала жодних незалежних доказів на підтримку цих тверджень.

Біохакінг - це намагання людей вплинути на власний стан здоров'я різними засобами, зокрема через зміни способу життя, хірургічне втручання та використання неліцензійних методів лікування.

У лютому під час інтерв'ю на конференції BodyHacking Con в Остіні, штат Техас, BBC поставила пану Трейвіку низку незручних запитань.

На цій конференції біохакер, в якого був герпес, зробив перед глядачами ін'єкцію неліцензованого продукту своєї компанії собі в ногу.

На сцені він назвав цей продукт "комбінацією, яка досліджується", а в інтерв'ю ВВС "засобом для лікування".

Він стверджував, що засіб створювали без участі вчених та випробували лише на мишах.

На питання ВВС, чи варто закликати людей фактично ставати піддослідними морськими свинками, біохакер відповів: "Найкраще, що ми можемо зробити, це сказати цим людям: "Ми знаємо, що ви не маєте доступу до цих ліків".

"В них немає інших варіантів. І все що ми знаємо - якщо вони (ліки, які не пройшли попередніх випробувань.- Ред.) подіють, вони не помруть", - додав він.

Робота Трейвіка викликала занепокоєння серед інших біохакерів.

"Думка, що будь-який вчений, біохакер або ні, створює ліки проти хвороби без випробування та документації, є більш смішною, ніж переконання, що реактивне паливо розплавляє сталеві конструкції", - написав біохімік та генний інженер Джозіа Зейнер.

У поліції повідомили, що немає жодних доказів, які б свідчили про насильницьку смерть пана Трейвіка.

Запланований розтин тіла біохакера, інформації щодо його результатів ще немає.