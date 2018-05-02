Баскські сепаратисти ЕТА оголосили про саморозпуск

  • 2 травня 2018
ETA припиняє існування Копирайт изображения Getty Images
Image caption ETA припиняє існування

Сепаратистське угруповання ЕТА, яке майже 60 років боролася за створення незалежної держави басків, оголосила про саморозпуск.

Організацію ЕТА (Euskadi Ta Askatasuna - "Країна басків та свобода") баскські націоналісти створили в 1959 році.

Вона вела збройну боротьбу за незалежність населених басками земель у прикордонних регіонах Іспанії та Франції.

У листі, датованому 16 квітня і опублікованому інтернет-виданням El Diario в середу, йдеться, що ЕТА "повністю розформовує всі свої структури" і припиняє будь-яку політичну активність.

У листі ЕТА визнає, що не змогла вирішити політичний конфлікт в Країні басків, але наголошує, що саморозпуск угрупування не означає його автоматичного припинення.

На початку квітня ЕТА оголосила, що в односторонньому порядку здає всю наявну в неї зброю та вибухівку. Про припинення бойових дій сепаратистське угрупування оголосило ще в 2011 році, проте тоді сепаратисти вирішили не віддавати зброю.

У Мадриді до намірів угруповання поставилися з недовірою.

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Image caption У селищах та містечках Країни басків можна побачити графіті з емблемою ЕТА - деякі мешканці симпатизують сепаратистам

7 квітня 2018 року офіційний представник уряду зі зв'язків з громадськістю Ініго Мендес де Віго заявив, що ЕТА нічого не отримає від демократичної держави, якою є Іспанія, і зажадав від угруповання розкрити виконавців всіх скоєних нападів.

За кілька десятиліть жертвами ЕТА стали понад 800 осіб. У 1968 році сепаратисти вбили керівника таємної поліції Іспанії Мелітона Мансанаса. Його застрелили в баскському порту Сан-Себастьян.

У 1973 році угрупованню вдалося вбити прем'єр-міністра Іспанії Луїса Карреро Бланко, якого вважали спадкоємцем генерала Франсіско Франко.

Члени угруповання заклали вибухівку у тунель під дорогою, по якій кожного дня прем'єр їхав до церкви. Потужною вибуховою хвилею автомобіль закинуло на балкон сусіднього монастиря і його не зразу знайшли.

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Image caption Наслідки вибуху, внаслідок якого загинув прем'єр Іспанії Луїс Карреро Бланко

У січні 2011 року ЕТА оголосила про відмову від насильства і постійне перемир'я з урядами Іспанії та Франції, але Мадрид відмовився вести з угрупованням переговори.

За останні кілька років силові структури Франції та Іспанії завдали угрупованню ЕТА чутливих ударів і суттєво його ослабили.

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Image caption Лідера ЕТА Мікеля Ірасторзу затримали у листопаді 2016 року французькі силовики

Сотні членів ЕТА, в тому числі лідери сепаратистів, були арештовані.

Лідера угруповання Мікеля Ірасторзу затримали в селищі Аскенн на південному заході Франції в листопаді 2016 року.

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