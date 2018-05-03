Кривдників Мустафи Найєма відправили додому

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Суд обрав мірою запобіжного заходу для трьох затриманих учасників конфлікту із депутатом Мустафою Найємом домашній арешт. Про це у мережі Facebook написав брат постраждалого Масі Найєм.

За його словами, одному з учасників бійки громадянину Росії Саітову Магомеду-Саліху суд заборонив цілодобово покидати місце фактичного проживання.

Двом іншим обвинуваченим суд заборонив залишати приміщення за місцем проживання з 23:00 до 06:00.

Усі обмеження чинні до 30 червня.

Слідчий наполягав на застосуванні до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося раніше, трьом учасникам інциденту, яких поліція затримала по гарячих слідах, оголосили підозру за статтею, яка передбачає до 4 років позбавлення волі.

Напередодні стало відомо, що поліція оголосила у міжнародний розшук четвертого підозрюваного в побитті депутата - Саітова Магомеда-Аміна. Картка з його ім’ям з’явилася на офіційному сайті МВС.

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За даними слідства, саме Саітов Магомед-Амін зламав щелепу депутату, а через 2 години після сутички літаком Київ-Баку покинув територію України.

На пана Найєма напали в центрі Києва 30 квітня.

Сам він пояснив, що чоловіки на "Мерседесі" намагалися підрізати його на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком, тому він перегородив їм дорогу.

За інформацією поліції, в результаті конфлікту депутата з кількома незнайомцями, один з них вдарив нардепа в обличчя.

Зловмисники з місця події зникли. Трьох людей з "Мерседесу" поліцейські затримали неподалік.

Мустафа Найєм написав у Facebook, що напад не пов'язаний з його політичною діяльністю і поліцію він викликав на місце події як "звичайний громадянин".

Він додав, що мусив звернутися до лікарні, де йому діагностували "перелом щелепи і ще чогось".

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