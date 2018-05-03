У Сирії розбився вже сьомий російський літак: пілоти загинули

Копирайт изображения AFP Image caption Літак Су-30СМ

У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ, обидва льотчики загинули, повідомляє міністерство оборони Росії.

Військове відомство підкреслює, що літак не був збитий.

"За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння у двигун птаха. Ніякого вогневого впливу на літак не було", - йдеться в повідомленні.

"Обидва льотчики до останніх хвилин боролися за літак. За інформацією з доповіді з місця, загинули", - сказав представник міністерства оборони.

Літак розбився близько 08:45 за київським часом над акваторією Середземного моря, коли набирав висоту після злету з авіабази Хмеймім.

Таким чином, загальна кількість втрачених в Сирії російських літаків досягла семи. При цьому тільки два літаки були бойовими втратами.

6 березня в Сирії під час посадки на базі Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. За останніми даними, загинули 39 людей, всі вони були військовослужбовцями.

Міноборони повідомляло, що літак не долетів до злітно-посадкової смуги аеродрому Хмеймім близько 500 метрів і зіткнувся із землею. Військові й тоді підкреслювали, що "не було вогневого впливу", яке могло б привести до краху Ан-26.

3 лютого в провінції Ідліб був збитий російський штурмовик Су-25.

В кінці минулого року президент Росії Володимир Путін оголосив про виведення з Сирії основних сил, які брали участь в операції в Сирії, яка розпочалася у вересні 2015 року.

Російські військові на постійній основі залишилися на авіаційній базі Хмеймім і на морській базі Тартус.