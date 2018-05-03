В Індії від піщаних буревіїв загинули майже 100 людей

Копирайт изображения PTI Image caption Сильні дощі дістались навіть столиці країни Делі

Щонайменше 95 людей загинули на півночі Індії в результаті сильних гроз і піщаних буревіїв. Найбільше постраждав штат Уттар-Прадеш.

Багато житлових будинків в Уттар-Прадеші та Раджастані повністю зруйновані. Більшість загиблих спали в той момент, коли їхні будинки обвалились.

Швидкість вітру в середу ввечері досягала 130 кілометрів на годину. У деяких випадках люди загинули через удари блискавок.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато людей спали, коли їхні будинки завалились

Піщані буревії поширені в цій частині Індії, але вони зазвичай не призводять до такої великої кількості жертв.

У штаті Уттар-Прадеш загинули 64 людини, з них 43 жертви в місті Агра, де розташований Тадж-Махал. Влада вважає, що кількість загиблих може збільшитися.

Стихія також вдарила по трьох районах у сусідньому Раджастані, де загинула щонайменше 31 людина.

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В країні розгорнута масштабна рятувальна операція, також влада розпорядилася ліквідувати наслідки стихії.

На півночі Індії є великі проблеми з електроенергією та роботою громадського транспорту, повалені дерева.

Влада штату оголосила, що сім'ям загиблих виплатять по 400 тисяч рупій (близько 6 тисяч доларів) компенсації.

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