Зникнення українського морпіха: втеча чи полон?

Копирайт изображения Прес-служба 36 бригади Image caption Морський піхотинець зник під час обстрілу

2 травня на лінії зіткнення на Донбасі зник морський піхотинець.

Прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що боєць, ймовірно, перейшов до сепаратистів через борги, й зараз у "ДНР" готують відеосюжет для дискредитації української армії.

Водночас у прес-службі 36-ї окремої бригади морської піхоти у розмові з BBC News Україна припустили, що військовослужбовця насправді взяли у полон.

Зникнення

Наразі відомо, що 2 травня боєць, ім'я якого не розкривають, перебував на позиціях біля села Лебединське, що неподалік Широкиного на приморському напрямку.

Близько 14:00 там, за даними прес-центру ООС, почався обстріл з важкої артилерії зі сторони сепаратистів.

"Скориставшись обстрілом сусіднього взводного опорного пункту російсько-терористичними військами, [військовослужбовець] зник з поля зору товаришів та перетнув лінію зіткнення", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Там також стверджують, що "причиною самовільного залишення підрозділу стали борги в декілька десятків тисяч гривень".

У прес-центрі ООС припускають, що наразі представники невизнаної "ДНР" примушують українського бійця дати інтерв'ю "з метою дискредитації Об'єднаних сил та бригади морської піхоти".

Версія бригади

Копирайт изображения Прес-служба 36 бригади Image caption Морпіхи тримають позиції на приморському напрямку неподалік Маріуполя

Паралельно прес-служба 36-ї бригади морської піхоти озвучила свою версію подій.

Там кажуть, що боєць справді самовільно залишив позицію під час обстрілу.

Його одразу почали шукати, однак пошуки жодних результатів не принесли.

Опитані товариші військового також не знають, як і куди він зник. Вони відзначають, що боєць не поводився якось дивно чи підозріло. Сам він з Миколаївської області.

"Імовірно, військовослужбовець може перебувати у полоні незаконних збройних формувань у населеному пункті Саханка, який вони контролюють", - розповіла BBC News Україна речниця бригади.

Вона також розповіла, що представники сепаратистів не підтверджують захоплення морпіха.

У 36-й бригаді це також пов'язують з можливою підготовкою сюжету для медіа, у яких ООС покажуть у негативному світлі, й очікують на спроби дискредитації української морської піхоти.

На підконтрольних сепаратистам медіа відеосюжети про зниклого морпіха поки що не з'являлися.