Біля Балаклії горить колишнє сховище боєприпасів: почалась евакуація

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фото з місця пожежі поблизу Балаклії березня 2017 року

У четвер поблизу міста Балаклія Харківської області через загорання сухої трави на технічній території 65-го арсеналу почалась пожежа, яку зараз намагаються локалізувати, повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі повідомили ВВС News Україна, що евакуюють мешканців села, розташованого найближче до колишнього сховища.

"На даний час великої небезпеки немає, ситуація не виходить за межі контролю", - розповів керівник пресс-служби Генштабу Богдан Сеник.

Пожежа сталась під час очищення та розмінування залишків снарядів, які не розірвались внаслідок минулорічної пожежі та вибухів боєприпасів, додали там.

До гасіння залучили два пожежні танки та одну інженерну машину розгородження.

Особовий склад, який проводив розмінування, евакуювали.

Image caption Рік тому боєприпаси падали просто на вулицях міста

У міській раді Балаклії ВВС News Україна повідомили, що у місті час від часу чути вибухи з боку сховищ. Місцеву владу попереджали про планове розмінування.

В Міністерстві оборони повідомили ВВС News Україна, що вибухали залишки боєприпасів, які поступово знешкоджують.

У березні 2017 року на складі боєприпасів поблизу Балаклії почали вибухати боєприпаси.

З самого міста Балаклія та найближчих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

Одна жінка внаслідок інциденту загинула, ще одну поранило. Деякі квартали Балаклії зазнали значних руйнувань.

За оцінками ДСНС, внаслідок пожежі та вибухів тоді зруйновало 13 приватних та господарських споруд.