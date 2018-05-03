Прибиральник знайшов золото в смітнику, але може не отримати винагороду

Копирайт изображения GSO IMAGES Image caption Прибиральник не зможе отримати винагороду за знайдене золото

У Південній Кореї прибиральник знайшов у смітнику злитки золота, але навряд чи отримає винагороду.

За даними The Korea Times, прибиральник знайшов сім злитків золота вартістю 330 тисяч доларів, коли виймав сміття зі сміттєвого бака у міжнародному аеропорту Інчхон 26 квітня.

Злитки, кожен вагою 1 кг, були загорнуті в газети. Поліція підозрює, що власник кинув їх поспіхом, бо боявся, що його спіймають.

На даний момент немає доказів того, що золото пов'язане зі злочинною діяльністю. Спочатку вважалося, що прибиральник, прізвище якого ЗМІ не називають, міг претендувати на суттєву винагороду.

Проте, аеропорт заявив, що прибиральник не зможе отримати винагороду, оскільки прибиральники "працюють як співробітники аеропорту, і знаходити втрачені речі є частиною роботи прибиральника".

А як же закон "Що знайшов, то моє"?

У Південній Кореї дійсно застосовується закон "Що знайшов, то моє" - про приналежність втраченої речі тому, хто знайшов, якщо невідомим залишився її власник.

Відповідно до корейського закону про втрачені речі, якщо власник не звернеться щодо знайденої речі протягом шести місяців, той хто, її знайшов, може стати новим власником. Проте це не стосується працівників компаній, у приміщеннях яких знайшли втрачені речі.

За іронією долі, якби прибиральник не був працівником аеропорту, він міг претендувати на 5-20% від загальної вартості золота, тобто максимум на 65 тисяч доларів.

Поки не зрозуміло, хто буде власником золота після періоду очікування на шість місяців.

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