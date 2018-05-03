Чому в Туреччині продають стародавнє місто?
У Туреччині виставили на продаж давньогрецьке місто Баргілія, засноване понад 2500 років тому.
Земельна ділянка, на якій розташовані руїни міста, є приватною власністю біля відомого курорту Бодрум на узбережжі Егейського моря.
Турецька газета Hurriyet повідомляє, що власники земельної ділянки площею у 330 акрів продають її за 8,3 млн доларів.
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Поки що на цьому місці, поміж театром, акрополем, фортифікаційними спорудами та некрополем випасають худобу, а давно залишений монастир є притулком для тварин.
Власник археологічної пам'ятки Хусейн Учпінар заявив, що сам не може захистити стародавнє місто і закликав уряд прийти на допомогу, аби захистити пам'ятку від мисливців за скарбами та руйнування.
За легендами, Баргілію заснував давньогрецький герой Беллерофонт. Він назвав місто на честь свого друга Баргіла, який бився разом з ним проти Химери та загинув під копитами Пегаса.
У стародавньому місті не проводилися значні археологічні розкопки, і воно стало ціллю мисливців за скарбами, які вкрали мозаїку римської епохи.
Попри статус археологічної пам'ятки першого ступеня, робота державних органів зі збереження стародавнього міста не проводилася, оскільки воно є приватною власністю. Водночас власники натякають, що пам'ятка могла б стати складовю земель, якими володіє міністерство культури Туреччини.
Власне, це вже не перша спроба продати земельну ділянку. Як повідомляла Hurriyet, 2015 року місцевий агент з нерухомості продавав цю археологічну пам'ятку з видом на море та сусіднє озеро. Проте покупців не знайшлося.
Тепер стародавнє місто знову продають, на 2 млн доларів дешевше, ніж три роки тому.
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