Чому в Туреччині продають стародавнє місто?

Копирайт изображения Hurriyet Image caption Поки що на руїнах стародавнього міста - пасовище

У Туреччині виставили на продаж давньогрецьке місто Баргілія, засноване понад 2500 років тому.

Земельна ділянка, на якій розташовані руїни міста, є приватною власністю біля відомого курорту Бодрум на узбережжі Егейського моря.

Турецька газета Hurriyet повідомляє, що власники земельної ділянки площею у 330 акрів продають її за 8,3 млн доларів.

Поки що на цьому місці, поміж театром, акрополем, фортифікаційними спорудами та некрополем випасають худобу, а давно залишений монастир є притулком для тварин.

Власник археологічної пам'ятки Хусейн Учпінар заявив, що сам не може захистити стародавнє місто і закликав уряд прийти на допомогу, аби захистити пам'ятку від мисливців за скарбами та руйнування.

Копирайт изображения Hurriyet Image caption Мисливці за скарбами вже вкрали одну з давньоримських мозаїк, але їх ще можна знайти на руїнах міста

За легендами, Баргілію заснував давньогрецький герой Беллерофонт. Він назвав місто на честь свого друга Баргіла, який бився разом з ним проти Химери та загинув під копитами Пегаса.

У стародавньому місті не проводилися значні археологічні розкопки, і воно стало ціллю мисливців за скарбами, які вкрали мозаїку римської епохи.

Попри статус археологічної пам'ятки першого ступеня, робота державних органів зі збереження стародавнього міста не проводилася, оскільки воно є приватною власністю. Водночас власники натякають, що пам'ятка могла б стати складовю земель, якими володіє міністерство культури Туреччини.

Власне, це вже не перша спроба продати земельну ділянку. Як повідомляла Hurriyet, 2015 року місцевий агент з нерухомості продавав цю археологічну пам'ятку з видом на море та сусіднє озеро. Проте покупців не знайшлося.

Тепер стародавнє місто знову продають, на 2 млн доларів дешевше, ніж три роки тому.

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